L'OL a trouvé son remplaçant de luxe au Brésil

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le prochain mercato estival pourrait être très agité du côté de l'OL. Si des départs sont envisagés en cas de non-qualification européenne et notamment au milieu, Lyon a dans son viseur Andreas Pereira pour compenser cela.

Neuvième de Ligue 1 à l'heure actuelle, l'OL a de moins en moins de chances de se qualifier pour l'Europe via le championnat. La seule possibilité reste une victoire en Ligue Europa, cela serait un bel exploit et Lyon aurait une place garantie en Ligue des champions la saison prochaine. Mais, si cela ne se fait pas, l'actuel quart de finaliste de la C3 devra dégraisser très fort l'été prochain. Au milieu de terrain, l'hémorragie risque d'être plus forte qu'ailleurs avec de belles valeurs marchandes disponibles. Parmi celles-ci, Houssem Aouar ou encore Lucas Paqueta qui pourrait remplir les caisses et quitter le Rhône.

L'OL est chaud pour le Brésilien Andreas Pereira

Pour compenser ces départs, l'OL doit déjà réfléchir à des pistes et flairer si possible les bonnes affaires du marché. Les Lyonnais aiment notamment le marché brésilien et c'est de là que le prochain milieu lyonnais pourrait émerger. Andreas Pereira est sur les tablettes lyonnaises depuis plusieurs semaines et il semble acté que le club rhodanien va tout miser sur lui comme l'indique le journaliste Ekrem Konur, très informé sur le sujet.

De acordo com o jornalista ✍🏻 @Ekremkonur o PSV e Lyon vão competir para contratar o volante Andreas Pereira durante a janela de transferências de verão.#PSV #OL #MUFC #CRF pic.twitter.com/spowqhdtyh — Jornal Fla (@JornalFla10) April 12, 2022

En effet, la cellule de recrutement de l'OL va passer à l'action pour le milieu appartenant à Manchester United. Agé de 26 ans, Andreas Pereira est actuellement prêté au Brésil dans le club de Flamengo. Mais, il estime ne pas jouer assez avec le club carioca et veut changer d'air. L'OL est donc prêt à l'accueillir d'autant que Manchester United ne compte pas le conserver la saison prochaine. Lyon devra toutefois affronter le PSV Eindhoven sur ce dossier pour, peut-être, maintenir son imposante colonie brésilienne au sein de son effectif.