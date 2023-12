L’OL vers un gros mercato, Lopes peut s’inquiéter

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Soulagé par la DNCG, l’Olympique Lyonnais sera autorisé à renforcer son effectif cet hiver. Le club rhodanien a prévu de gros investissements à plusieurs postes, et peut-être pour la position de gardien où Anthony Lopes risque d’accueillir un nouveau concurrent.

Cette fois, John Textor a convaincu la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le gendarme financier du football français a autorisé l’Olympique Lyonnais et son propriétaire à recruter pendant le mercato hivernal. Un soulagement pour l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 qui a prévu d’investir massivement en janvier. On parle d’une enveloppe comprise entre 50 et 65 millions d’euros. Selon le journal L’Equipe, la direction espère s’offrir cinq ou six joueurs capables de s’installer dans le onze de départ.

Lopes bientôt concurrencé ?

On peut penser que l’arrière-garde sera concernée, l’Olympique Lyonnais étant la pire défense du championnat. Les Gones, nettement battus par l’Olympique de Marseille (3-0) mercredi, comptent désormais 27 buts encaissés en 14 journées. L’équipe actuellement entraînée par Pierre Sage encaisse en moyenne un but toutes les 2,5 frappes cadrées. C’est trop, et ça pourrait bien coûter cher à Anthony Lopes. En effet, la presse brésilienne confirme l’arrivée éventuelle d’un nouveau gardien. Le média O Jogo insiste sur la piste menant à Lucas Perri, le dernier rempart de Botafogo, club appartenant aussi à John Textor.

Des rumeurs évoquaient déjà un double transfert de Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un deal estimé à 20 millions d’euros. Une opération que l’homme d’affaires américain avait lui-même démentie sur le réseau social X, sans convaincre la source brésilienne. Quoi qu’il en soit, ces bruits de couloir ne devraient pas rassurer Anthony Lopes. Lui qui avait déjà été menacé à l’été 2021, lorsque le nouveau coach de l’époque, un certain Peter Bosz, avait tenté d’attirer André Onana. Finalement, le Camerounais avait choisi d’attendre l’Inter Milan et l’international portugais avait remis tout le monde d’accord.