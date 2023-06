L'OL vendeur, MU veut faire une razzia ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a besoin d'argent avant de passer devant la DNCG. Le club rhodanien est même prêt à vendre ses pépites : Rayan Cherki, Castello Lukeba voire Bradley Barcola. Intéressant pour Manchester United qui pourrait se renforcer chez les Lyonnais.

Les supporters lyonnais espéraient un mercato de feu de la part de leur club cet été. Il pourrait bien y avoir le feu à l'OL cet été mais pas de la manière espérée. En effet, la DNCG attendrait 60 millions d'euros de l'OL avant la fin juin ainsi que des garanties financières solides. Un coup de massue pour l'OL qui ne jouera pas de coupe d'Europe pour la deuxième année d'affilée. Si John Textor reste confiant en apparence, l'Américain envisage de brader les pépites du club. Rayan Cherki et Castello Lukeba sont menacés, étant les deux plus grosses valeurs marchandes du club. Toutefois, Bradley Barcola n'est pas non plus à l'abri selon les différentes informations des médias.

Man United vise 5 joueurs de l'OL !

L'exode massif risque de devenir une réalité puisque Manchester United se montre très intéressé par la braderie lyonnaise. Selon les informations du Daily Express, le club mancunien convoite les jeunes pépites lyonnaises et pas que. Cinq joueurs rhodaniens sont dans le viseur des Red Devils. Rayan Cherki fait évidemment partie de cette liste avec ses jeunes compères Bradley Barcola et Castello Lukeba. Ce dernier n'est pas le seul central évoqué puisque Sinaly Diomandé est aussi visé. Enfin, la situation de Thiago Mendes est aussi surveillée. Ces cinq éléments ne sont pas jugés intransférables par la direction de l'OL.

Rayan #Cherki et Bradley #Barcola ne sont pas déclarés comme intransférables par la direction lyonnaise.



En cas d'offres satisfaisantes, ils pourraient partir cet été. Il en est de même pour Thiago #Mendes, Sinaly #Diomande et Castello #Lukeba.



(RMC Sport) pic.twitter.com/Z7ONvXT8SO — Inside Gones (@InsideGones) June 17, 2023

Cinq noms dont certains peuvent paraître plus étonnants que d'autres. Néanmoins, le but pour Manchester United est de compléter son effectif au maximum. La perspective de rafler autant de joueurs à fort potentiel à des prix compétitifs séduit le club mancunien. Toutefois, les soldes ne seront peut-être pas aussi généreuses que prévues. D'autres formations anglaises sont sur les rangs pour les Lyonnais comme le confirme le Daily Express. Chelsea a listé les cinq mêmes joueurs que Manchester United tandis que Liverpool est séduit par Bradley Barcola uniquement. Une aubaine financière pour l'OL mais un désastre sportif annoncé pour ses supporters, lesquels espèrent que John Textor ne cédera pas aussi facilement autant de monde.