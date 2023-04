L'OL va prolonger Saël Kumbedi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Décidé à s'appuyer toujours plus sur ses meilleurs jeunes, l'Olympique Lyonnais devrait rapidement obtenir l'accord de Saël Kumbedi pour prolonger son contrat avec l'OL. Le jeune défenseur fait le bonheur de tout le monde.

C'est une information dévoilée ce lundi par FootMercato, l'Olympique Lyonnais et Saël Kumbedi sont proches d'un accord afin que le jeune défenseur s'engage jusqu'en 2027. Âgé d'à peine 18 ans, il les a eus le 26 mars dernier, Saël Kumbedi est arrivé l'été dernier à l'OL, Jean-Michel Aulas ayant signé un chèque d'1 million d'euros afin de s'offrir le joueur formé et sous contrat avec Le Havre. Et c'est peu dire qu'il s'est rapidement installé au poste de latéral droit, puisque Kumbedi a déjà disputé 920 minutes en 14 matchs de Ligue 1, et a joué trois matchs de Coupe de France en totalité sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. En l'absence de Malo Gusto, blessé et qui va partir à Chelsea, l'ancien joueur du HAC a rapidement éteint toute forme de concurrence et s'est imposé dans ce rôle.

Son contrat initial, signé l'été dernier, portait jusqu'en juin 2025, mais à en croire le média spécialise, Saël Kumbedi va prolonger de deux saisons supplémentaires avec le club entraîné par Laurent Blanc où il sera donc engagé jusqu'en 2027. Et cela en échange bien évidemment d'une revalorisation salariale. Cette prolongation semble faire le bonheur des supporters de l'OL qui sur les réseaux sociaux reconnaissent que la décision prise l'été dernier de faire signer le jeune défenseur est un choix judicieux à mettre sur le compte des dirigeants lyonnais. C'est assez rare pour le signaler.