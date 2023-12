L'OL va gagner, les chiffres sont terribles

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, l'OL reçoit Toulouse pour un match crucial en Ligue 1. Dernier de Ligue 1, Lyon peut revenir à 3 points de son adversaire du jour en cas de succès. Bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, le TFC réussit souvent bien à l'OL.

C'était difficile à prévoir 4 mois avant mais, dimanche, OL-Toulouse fera figure de sommet pour les Lyonnais en Ligue 1. Avec seulement 7 points en 14 matchs, le club rhodanien jouera clairement sa peau sur cette rencontre. Toulouse est actuellement 15e avec 13 points, soient 6 de plus que l'OL. Un mauvais résultat et les Lyonnais grilleront une grosse cartouche dans la lutte pour le maintien. Mais au vu des dernières sorties de l'OL et des statistiques cette saison (aucun succès à domicile en 7 matchs), les supporters lyonnais sont pessimistes concernant un bon résultat de l'OL contre le TFC.

Toulouse, victime connue de l'OL et de Lacazette

Pourtant, le Téfécé est l'adversaire idéal pour retrouver le sourire dimanche. En Ligue 1, aucune équipe ne réussit plus à l'OL que Toulouse comme le confirment les statistiques. Sur les 10 dernières saisons, l'OL n'a perdu qu'une fois contre Toulouse en Ligue 1. Cela remonte déjà à août 2014 (2-1 à Toulouse). Sur cette période, Toulouse est la formation la plus souvent battue par l'OL en Ligue 1. Un rapport de force encore plus favorable à Lyon. L'OL reste sur 28 matchs sans défaite à domicile contre le TFC (21 victoires, 7 nuls). Le dernier succès toulousain dans le Rhône date de 1966 !

📊 4 statistiques à connaître avant #OLTFC 📊⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) December 9, 2023

Si les équipes lyonnaises ont évolué depuis, un homme présent au club est bien au fait de cette supériorité historique de l'OL : Alexandre Lacazette. Le buteur lyonnais s'est souvent régalé contre Toulouse, ayant inscrit 8 buts aux Violets. Seul Montpellier a été plus martyrisé en Ligue 1 par l'attaquant de l'OL. Pour couronner le tout, le TFC est autant en difficulté que les Lyonnais en ce moment. Le TFC, 15e de L1, reste sur 6 matchs sans victoire. Les Toulousains n'ont gagné que deux matchs cette saison et un seul à l'extérieur, c'était à Nantes lors de la première journée ! Enfin, Toulouse sera en partie focalisé sur son important match européen de jeudi à Linz. Avec autant de conditions favorables, l'OL n'a pas d'autre choix que de gagner dimanche.