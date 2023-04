L'OL une bonne équipe, Blanc incendie les pisse-froid

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré le succès lyonnais à Strasbourg vendredi, le quatrième sur les cinq derniers matchs, l'OL n'a pas suscité l'enthousiasme des supporters et des observateurs. L'équipe de Laurent Blanc reste très visée par les critiques, ce qui lasse l'entraîneur lyonnais.

« Un parcours de champion », lâchait Frédéric Antonetti après le succès de l'OL à Strasbourg. Le Corse, parfois avare en compliments, ne pouvait qu'être admiratif devant la bonne dynamique lyonnaise. Raillés pour leur classement décevant, les Lyonnais réalisent tout de même une solide deuxième partie de saison. La meilleure ou presque en Ligue 1, PSG et OM compris. La victoire en Alsace vendredi représente la quatrième sur les cinq derniers matchs pour un OL déchaîné et toujours concerné par la course à l'Europe.

Blanc n'aime pas l'environnement toxique autour de l'OL

Des chiffres qui devraient assurer une avalanche de louanges pour Laurent Blanc. Pourtant, l'entraîneur lyonnais reste critiqué pour le jeu produit par son équipe. C'était encore le cas à Strasbourg où la défense lyonnaise n'a pas forcément rassuré. Peu d'éléments positifs sont ressortis de la série de succès, que ce soit par les supporters ou les médias. Une tension qui pèse sur les joueurs de l'OL et qui agace de plus en plus Laurent Blanc. L'entraîneur lyonnais n'a pu le cacher à Strasbourg.

🗣️ Laurent Blanc : "Il y a un environnement très négatif à Lyon."



L'entraîneur de l'@OL analyse globalement la saison de son club.#RCSAOL pic.twitter.com/8lQ587Ymti — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 28, 2023

« A Lyon, il y a un esprit, un environnement qui est délicat, très négatif. Depuis le mercato hivernal, on a quand même changé d’effectif, il faut être conscient des choses. On a beaucoup évolué et on a surtout inclus des jeunes. Il faut du temps pour apprendre. Mais malgré cela, on fait une bonne phase retour », a t-il lâché au micro de Prime Vidéo, demandant plus d'indulgence pour son travail et celui de ses joueurs. Malgré le budget de l'OL et ses ambitions en début de saison, on ne peut que suivre Laurent Blanc sur ce sujet.