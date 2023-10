L'OL trahi par des taupes, Anthony Lopes est écoeuré

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rien ne va plus à l'OL, battu par le Stade de Reims ce dimanche en Ligue 1. Au sortir de cette nouvelle déconvenue, Anthony Lopes a mis les choses au point.

L'OL est dernier, bon dernier de Ligue 1... Les Gones n'ont pas fait le poids ce dimanche sur la pelouse de Reims. La crise couve encore et toujours à Lyon, alors que Fabio Grosso ne semble pas encore en mesure de trouver les bons ingrédients pour redresser la barre. Les prochains jours seront encore mouvementés à l'OL, alors que des rumeurs de tensions dans le vestiaire ont récemment été évoquées. La réception de Lorient dimanche prochain au Groupama Stadium apparait déjà comme cruciale pour les Gones, qui pourraient finir par rester englués dans la seconde partie de tableau. En tout cas, Anthony Lopes veut voir tout le monde soudé et s'agace des rumeurs concernant le vestiaire.

Anthony Lopes s'en prend aux perturbateurs

🚨 La réponse cash d'Anthony Lopes sur les rumeurs d'un vestiaire divisé au sein de l'@OL.



🫡 Le message est clair. #SDROL pic.twitter.com/LYunhuiYkf — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 1, 2023

Questionné au sujet de l'ambiance en interne entre les joueurs, le Portugais a en effet mis les choses au clair. « L'ambiance ? Ce sont des belles conneries. Les principales personnes concernées se disent amoureuses de l'OL mais quand il y a le feu comme ça, on l'enfonce pas ! L'équipe est déjà assez la tête sous l'eau. Quand on aime l'Olympique Lyonnais, on le pousse, que ce soit dans les meilleurs ou les moins bons moments. On est dans un moment très compliqué. Il faut sortir la tête de l'eau petit à petit. Mais ça ne sert à rien d'enfoncer l'OL, on ne peut pas être plus bas qu'en ce moment », a notamment indiqué le portier lyonnais, qui n'a jamais vécu de tels moments avec Lyon dans sa carrière. Les leaders du club rhodanien seront cruciaux pour repartir de l'avant. Le retour au Groupama Stadium pourrait encore être des plus tendus, surtout en cas de nouvelle contre-performance la semaine prochaine contre Lorient.