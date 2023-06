L'OL tourne le dos à ses supporters, ça grogne

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En attendant de savoir ce que va donner le mercato estival, l'Olympique Lyonnais va préparer loin du Groupama Stadium la prochaine saison. Un calendrier qui agace un peu ceux qui voulaient voir l'OL cet été.

La saison s’est achevée par une triste défaite à Nice pour l’Olympique Lyonnais, mettant ainsi un point final à une année de Ligue 1 qui sur le plan sportif est déjà oubliée. Place désormais à 2023-2024, avec des changements annoncés dans l’organisation du mercato, et la possibilité de voir débarquer de nouvelles têtes dans l’effectif de Laurent Blanc. Mais, pour les supporters de l’OL qui auront le souhait de voir de près leur équipe préférée, il faudra soit voyager, soit attendre la reprise de la saison de Ligue 1 au Groupama Stadium. Alors que la tradition voulait que l’Olympique Lyonnais joue un ou plusieurs de ses matchs de préparation dans la région rhodanienne, ce ne sera pas le cas en 2023. John Textor a décidé que son club doit exporter ses apparitions estivales, quitte à tourner le dos aux fans qui voulaient profiter des vacances à Lyon pour assister à des matchs amicaux.

L'OL s'exporte durant l'été, tant pis pour les supporters.

Manchester United will face Lyon on 19 July in Edinburgh at the BT Murrayfield for a pre-season friendly this summer. 🔴⚪️⚫️



#MUFC#mufc pic.twitter.com/jlEYZZNHFA — Manchester united Redroom @ (@DarmianiSamed) May 16, 2023

Pour l’instant, une seule date est officielle, c’est celle très spectaculaire du 19 juillet prochain. L’OL affrontera en effet Manchester United à Murrayfield en Ecosse. « C'est la première fois que nous jouons contre United depuis 15 ans et ce match sera un élément important de notre préparation d’avant-saison », avait expliqué en mai dernier Bruno Cheyrou en évoquant cette programmation. Il reste encore quatre autres rencontres amicales à caser dans le calendrier de préparation de l’Olympique Lyonnais. Cependant, le site Olympique et Lyonnais annonce d’ores et déjà qu’elles se joueront toutes en dehors des frontières de la France. A priori un match se disputera aux Pays-Bas lors d’un stage de préparation, mais pour le reste, c'est mystère et boule de gomme. Et, quoi qu'il en soit, sauf à prendre l'avion, le train ou la voiture, les supporters de l'OL n'auront que la télévision pour en savoir plus sur le niveau de leur équipe préférée.