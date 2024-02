L'OL se sauve, Fabio Grosso se prend une balle perdue

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis le départ de Fabio Grosso, lequel a été remplacé par Pierre Sage au poste d’entraîneur, l’OL a retrouvé des couleurs en enchaînant les victoires et en s’éloignant de la zone rouge.

Fin novembre, l’Olympique Lyonnais a arrêté les frais avec Fabio Grosso. Incapable d’imprégner une identité de jeu et de permettre aux Gones d’enchainer les victoires et de remonter au classement, l’entraîneur italien a été limogé et Pierre Sage a été choisi par le board de l’OL pour lui succéder. Le choix de David Friio et de John Textor s’avère pour le moment payant puisque l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a réussi à obtenir huit victoires en douze matchs toutes compétitions confondues, un bilan qui permet au club rhodanien de s’éloigner de la zone rouge en remontant à la 13e place. Dans son édition du jour, Le Progrès revient sur la méthode Pierre Sage. Bienveillance et suivi individuel des joueurs, la façon de faire de Pierre Sage est à l’opposée de celle de Fabio Grosso selon le quotidien local.

« Actuellement treizième, l’OL doit son redressement en partie au calme revenu dans le vestiaire. Arrivé à la tête d’un groupe en crise de résultats, usé par les tensions vécues entre Fabio Grosso et certains cadres, le technicien s’est d’abord efforcé de rétablir le dialogue » écrit Le Progrès dans son papier. Grâce à son calme et à son écoute des joueurs, Pierre Sage a notamment réussi à relancer Alexandre Lacazette, qui n’avait inscrit que trois buts avec Fabio Grosso et qui avait même été écarté par l’entraîneur italien sur certains matchs. « Le coach a beaucoup parlé avec moi en me montrant sa confiance » a d’ailleurs glissé le capitaine de l’OL, qui a poussé en interne pour que Pierre Sage soit maintenu à la tête de l’équipe après ses premiers matchs. Par ailleurs, Pierre Sage a réussi à relancer certains joueurs totalement écartés par Fabio Grosso comme c’est par exemple le cas de Duje Caleta-Car, qui fait maintenant office de patron en défense. Avec douceur et conviction, en s’attardant individuellement sur chaque joueur, Pierre Sage a réussi l’exploit de relancer cet OL et de ne plus en faire une équipe facile à battre. Une première victoire en attendant la confirmation de cette montée en puissance sur la seconde partie de saison.