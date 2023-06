L’OL se prend une droite dans le dossier Umtiti

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le retour de Big Sam Umtiti, ce n'est à priori pas pour cet été. L'OL s'est renseigné, mais un contact avec l'Arabie Saoudite a tout fait voler en éclats.

Le flou est total sur le marché des transferts de l’OLympique Lyonnais, sachant que John Textor a décidé de prendre les commandes mais n’a placé aucun homme en charge. Il va falloir que cela s’organise, sans cela, l’été risque d’être compliqué alors que le club rhodanien doit se renforcer pour enfin revenir en Coupe d’Europe la saison prochaine. Le retour d’Alexandre Lacazette aura été une grande réussite, au contraire d’un Corentin Tolisso moins en forme et plus souvent blessé. Et si ce duo emblématique de l’OL était complété par un autre membre de l’ancienne garde ? C’est le projet qui se présente avec Samuel Umtiti, indésirable au FC Barcelone malgré son prêt réussi du côté de Lecce.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Le club italien ne pourra pas le conserver, et le champion du monde 2018 se pose donc la question de son avenir. Lyon en a profité pour se rapprocher de lui et lui proposer un come-back, surtout que des places se sont libérées (Boateng, Da Silva) ou peuvent le faire (Lukeba). Mais si l’idée semblait intéressante au départ, tout a volé en éclats selon Team Football. En effet, l’Arabie Saoudite est entrée dans la danse et les montants de son futur contrat explosent littéralement les discussions que les dirigeants lyonnais pouvaient avoir avec le défenseur central. Sauf si un choix du coeur venait à être fait, la perspective de rejoindre le championnat saoudien risque bien de passer devant et de laisser Samuel Umtiti loin de l’OL pour cet été.