L’OL sauvé par l'Europe, Houssem Aouar calme Jean-Michel Aulas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas rêve tout haut d'un succès européen pour l'OL, qui jouera son quart de finale d'Europa League face à West Ham ce jeudi. Houssem Aouar est beaucoup plus mesuré.

A la peine en championnat, l’OL commence à se dire, malgré sa récente victoire face à Angers, qu’il sera difficile de lancer le fameux sprint final cher à Jean-Michel Aulas vue la forme actuelle des joueurs de Peter Bosz. L’irrégularité est toujours de mise et à huit journées de la fin, c’est tout simplement en 9e position que l’OL se retrouve. Une saison sans Coupe d’Europe, ce serait le risque de perdre de nombreux joueurs majeurs, et un constat d’échec flagrant pour la direction lyonnaise. Aller chercher cette place européenne par le championnat semble compliqué à l’heure actuelle, surtout que la finale de Coupe de France opposera Nantes à Monaco, ce qui ne garantit par un billet supplémentaire pour le 6e de Ligue 1. Alors, à l’OL, on se dit clairement que remporter l’Europa League, dans laquelle les Lyonnais ont pour le moment toujours répondu présent, serait une magnifique façon de faire oublier les déboires et de valider une place en Ligue des Champions par la même occasion. C'est en tout cas le voeu de Jean-Michel Aulas, qui pousse en ce sens dans ses dernières prises de parole.

Il y a du beau monde en Europa League

Premier élément de réponse ce jeudi soir avec le match face à West Ham, avant un retour qu’il faudra aussi bien négocier, puis une éventuelle demi-finale face au FC Barcelone. De quoi calmer les rêves de succès européen pour Houssem Aouar, qui a envie de continuer à briller dans cette épreuve, mais qui rappelle que gagner l’Europa League ne sera pas une partie de plaisir. « L’OL a l’habitude de ce genre de compétitions, car nous avons fait beaucoup de belles rencontres européennes. On ne sait pas pourquoi il y a cette différence dans notre jeu entre l’Europe et le championnat. On veut repartir sur une victoire, mais en Europa League, on se débrouille pas mal cette saison donc c’est à nous de retranscrire ces performances sur la scène européenne, mais également en championnat. Si je fais le calcul, aller en Europe grâce à l’Europa League est un parcours plus court, mais je ne sais pas s’il est plus facile à emprunter. Néanmoins, nous avons beaucoup d’ambition en Europa League, mais il faut jouer ces rencontres avec confiance et humilité comme je l’ai dit. Il y a beaucoup de bonnes équipes dans cette compétition donc il faudra être au maximum à chaque match », a prévenu le numéro 8 de l’OL, qui sait bien que les trous d’air comme ceux connus en championnat seront sévèrement punis en Coupe d’Europe.