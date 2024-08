L'OL dégonfle l'affaire Mikautadze

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le fait que l'OL n'ait pas respecté son accord avec le FC Metz dans le cadre des paiements du transfert de Georges Mikautadze n'impactera pas le club rhodanien à court terme. Notamment dimanche à Rennes.

En plein mercato, l’Olympique Lyonnais est pointé du doigt pour être un mauvais payeur. Le FC Metz s’est officiellement plaint à la commission juridique de la LFP d’un versement non satisfaisant de la première échéance de l’indemnité de transfert de Georges Mikautadze. L’OL devait lâcher 8 millions d’euros au 1er août, et rien n’est tombé sur le compte du club lorrain. Il a fallu attendre 10 jours pour qu’un versement se fasse, et il n’a été que de 3 millions d’euros. Insatisfaisant pour le relégué en Ligue 2, qui n’a pas accepté les excuses fournies par John Textor, à savoir la crise des droits TV et les ventes au mercato qui n’ont pas encore décollé. Ce dossier sera donc traité par l’instance du football professionnel, mais l’OL n’a rien à craindre tient à faire savoir Le Progrès.

Rien à craindre pour l'OL

Le journal lyonnais s’est renseigné auprès du club et du règlement et voir l’OL être sanctionné avec la qualification de Georges Mikautadze remise en cause pour la première journée n’est pas envisageable une seule seconde. Ce type de retard arrive fréquemment, et concerne même les clubs les plus huppés du pays. Même s’il vaut mieux payer ses indemnités prévues en temps et en heure, ne serait-ce que pour inspirer de la confiance en vue de futurs transferts, ces manquements sont « réguliers » et ne débouchent sur aucune sanction, même si le règlement en prévoit forcément. A l’OL de ne pas faire trainer cette dette envers un autre club, mais il n’y a aucune chance pour que l’ancien messin, passé par l’Ajax Amsterdam la saison passée sans parvenir à s’y imposer, ne soit pénalisé et se retrouve hors du groupe pour le match de dimanche soir au Roazhon Park.