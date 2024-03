L'OL sait comment remplacer Lacazette

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais se déplace ce samedi à Lorient (17h sur Prime Vidéo), et l'équipe de Pierre Sage va devoir ramener quelque chose du Moustoir pour éviter une grosse migraine.

A force d'enchaîner les victoires, l'OL pensait presque en avoir fini avec les migraines liées au classement en Ligue 1. Il est vrai qu'après avoir été lanterne rouge du Championnat, la venue de Pierre Sage à la place de Fabio Grosso a soudainement boosté une formation, qui en plus a reçu de sacrés renforts au mercato d'hiver. Alors, tout avait basculé et l'on voyait de nouveau la vie en rose du côté du Groupama Stadium. Cependant, la claque infligée par Lens a remis les idées en place, d'autant que désormais ça cravache fort derrière l'OL. Si la descente directe est impossible à envisager, la 16e place, synonyme de barrage, n'est plus qu'à quatre points, après la victoire de Montpellier à Nice. Et en voyage à Lorient, Maxence Caqueret et ses coéquipiers devront faire un résultat. Seul souci, Lyon va en Bretagne sans son buteur miracle, Alexandre Lacazette, qui souffre toujours d'un hématome à la cuisse. C'est justement le moment attendu par Pierre Sage pour savoir si son équipe a réellement pris du galon ou si elle vit sur les buts arrachés par le Général.

Pierre Sage sait comment faire sans Lacazette

Lacazette forfait contre Lorient, l'OL n'a pas le choix https://t.co/GrF8fwLQjJ — Foot01.com (@Foot01_com) March 8, 2024

Avec 12 buts marqués cette saison, Alexandre Lacazette a souvent évité le pire à son équipe, mais il ne sera pas présent à Lorient, et le coach lyonnais va donc savoir la réalité. « Si quelqu'un doit remplacer Alex, j'aimerais plutôt que ce soit l'équipe. Aujourd'hui, une équipe de football ne peut pas reposer sur un seul joueur, un seul individu. On se doit d'avoir des solutions sur le plan collectif. Lorsqu'on joue collectif, lorsqu'on est capables de jouer ensemble alors que la situation le demande et de choisir la meilleure option, forcément, à ce moment-là, l'équipe met un but et c'est ce qui est important. Notre niveau de jeu, notamment en attaque placée, doit s'élever de manière à régler un problème qu'on n'était pas parvenus à résoudre en Coupe de France contre Strasbourg, qui a une façon de défendre similaire à celle de Lorient », a prévenu Pierre Sage avant cette rencontre. Il est vrai que l'Olympique Lyonnais s'est largement renforcé sur le plan offensif lors des deux derniers marchés des transferts (Nuamah, Orban, Benrahma) et qu'il doit sortir de cette Lacazette dépendance.