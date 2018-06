OL : Une énorme journée qui vaut 30ME pour l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas avait annoncé ce week-end que l'activité allait être intense d'ici le 30 juin pour l'Olympique Lyonnais surtout dans le sens des départs. Et le président de l'OL n'a pas menti puisque ce jeudi deux joueurs devraient officiellement être vendus au mercato, et ils permettront de rapporter près de 30ME dans les caisses du club rhodanien. Le premier joueur en question est Mouctar Diakhaby, arrivé mercredi soir à Valence et qui doit passer passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat moyennant un chèque de 15ME plus des bonus qui devraient permettre à l'Olympique Lyonnais d'empocher près de 20ME. Pas mal pour un joueur formé à l'OL et sur lequel Bruno Genesio ne comptait plus vraiment.

Et cette bonne journée pour le comptable de l'Olympique Lyonnais devrait aussi se poursuivre avec cette fois un chèque de 10ME en provenance d'Allemagne, et plus précisément de Mayence. En effet, Yahoo Sport annonce que l'attaquant prêté au Havre la saison passée va signer pour le club de Bundesliga après avoir, lui aussi, passé sa visite médicale ce jeudi. Le bilan financier de l'OL pour 2018-2019, qui sera chiffré au 30 juin, sera probablement largement positif.