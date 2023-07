L'OL s'invite dans le dossier Hakim Ziyech

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A l'heure où le mercato de Lyon est à l'arrêt, un média marocain révèle l'intérêt de l'OL pour Hakim Ziyech, qui ne sera pas conservé par Chelsea. Dans ce dossier, le club de John Textor n'est pas le seul.

Annoncé au PSG en toute fin du mercato d'hiver, Hakim Ziyech était finalement resté à Chelsea, le club londonien cafouillant administrativement dans le dossier dans les ultimes minutes de cette fenêtre des transferts. Plus récemment, c'est en Arabie Saoudite que l'international marocain était annoncé, mais finalement l'affaire ne se faisait pas pour un souci lors de la visite médicale à en croire certaines sources. Une version niée par l'entourage du joueur de 30 ans. A ce stade du mercato, Hakim Ziyech est toujours un joueur de Chelsea, avec qui il a encore deux ans de contrat, mais cela devrait changer. Et c'est dans ce cadre que le nom de l'Olympique Lyonnais est sorti ce lundi.

Hakim Ziyech à Lyon, ça serait un beau coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hakim Ziyech (@hziyech)

Soccer212, un média consacré aux joueurs marocains et aux Lions de l'Atlas, révèle qu'Hakim Ziyech fait l'objet de plusieurs clubs, dont Lyon. « Hakim Ziyech intéresse trois clubs de Ligue 1 dont Monaco et l’OL ! Un club turc est également sur le coup », précise le site spécialisé dans le football marocain. Il faut désormais savoir ce que Chelsea va réclamer pour un joueur que les Blues étaient allés chercher à l'Ajax Amsterdam en 2020 pour 40 millions d'euros. Autre point qui pourrait tempérer les chances de l'Olympique Lyonnais, le salaire de Ziyech. En Premier League, l'attaquant marocain touchait près de 6 millions d'euros par an, et selon la presse anglaise, en Arabie Saoudite, on lui proposait le double. Autre mauvaise nouvelle pour l'OL, ces dernières heures, un club saoudien serait revenu à la charge auprès de Chelsea pour le joueur marocain.