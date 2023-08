L’OL s’enfonce dans l’anonymat, Lukeba n’en peut plus

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Convoité par le RB Leipzig, Castello Lukeba ne ferme pas la porte à un départ. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais a même donné son accord en vue d’un transfert en Allemagne. Sa position ne l’empêche pourtant pas de se projeter sur la saison à venir avec les Gones.

A l’image de son coéquipier Bradley Barcola, attiré par l’offre du Paris Saint-Germain, Castello Lukeba ne devrait pas partir au clash contre l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central de 20 ans fait l’objet d’un forcing de la part du RB Leipzig qui ne parvient pas à convaincre le club rhodanien. Le pensionnaire de Bundesliga, qui s’apprête à vendre le Croate Josko Gvardiol pour 90 millions d’euros, est pourtant revenu à la charge avec une offre estimée à 32 millions d’euros.

Lukeba se projette à Lyon

Une proposition qui risque de se heurter à la position ferme de l’Olympique Lyonnais, déterminé à conserver ses meilleurs jeunes. De son côté, Castello Lukeba ne ferme pas la porte à un départ et a même donné son accord au RB Leipzig. Ce qui ne l’empêche pas de se projeter sur la saison à venir en Ligue 1, avec l’ambition de remonter au classement avec les Gones. « Cela fait deux saisons qu’on n’atteint pas les objectifs, c’est-à-dire la Coupe d’Europe », a rappelé l’international Espoirs français sur OL Play.

💬 "Le plus important est la saison qui arrive. Connaître les nouveaux joueurs et les jeunes qui montent." 🙌



L'interview intégrale de 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐋𝐮𝐤𝐞𝐛𝐚 sur #OLPLAY 👉 https://t.co/ShC3JyTbw6 pic.twitter.com/oV5dr6AyOv — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) August 3, 2023

« Je l’ai jouée lors de ma première saison et cette compétition me manque, a-t-il avoué. On peut affronter les meilleures équipes. Faire que l’OL soit de nouveau européen est un objectif, on ne peut pas se contenter d’une septième ou huitième place. Ce sont des matchs où il y a les meilleures ambiances, les meilleures intensités, donc on ne peut que rêver de ça. » Castello Lukeba aurait-il fini par abandonner tout espoir de transfert cet été ? En tout cas, la perspective de rester une saison supplémentaire n’a pas l’air de l’affecter.