L'OL s'avoue vaincu et renonce à faire appel

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Attaqué par certains supporters marseillais le 29 octobre dernier, l'OL réclamait des sanctions envers l'OM. La LFP l'a débouté et la FFF ne va même pas étudier son appel. L'OL s'est résigné à jouer au Stade Vélodrome le 6 décembre prochain.

Une attaque sans la moindre conséquence sportive. Tel est le triste mais attendu scénario d'OM-OL. Les joueurs lyonnais et surtout leur entraîneur Fabio Grosso avaient été attaqués dans leur car le 29 octobre dernier. Ils avaient été victimes de jets de pierres de certains marseillais à quelques encablures du Stade Vélodrome. L'OL voulait des sanctions contre l'OM et ses supporters. Néanmoins, si un supporter membre du groupe MTP (Marseille Tout Puissant) vient d'être condamné par la justice, l'OM a été jugé irresponsable des faits. La commission de discipline de la LFP l'avait confirmé dans son jugement, précisant qu'un club ne peut être condamné pour des faits extérieurs à son stade.

L'appel de l'OL à la FFF est irrecevable

Mécontent de cette décision, l'OL a saisi la commission supérieure d'appel de la FFF. Cette dernière devait étudier l'appel lyonnais cette semaine. Néanmoins, la plainte lyonnaise a été jugée irrecevable par la FFF comme le confirment RMC et le Progrès. Le quotidien rhônalpin a expliqué pourquoi. En fait, seul le club accusé l'OM aurait pu faire appel auprès de la FFF et pas le club plaignant l'OL. Marseille l'aurait certainement fait si la LFP avait statué en faveur de l'OL, ce qui ne fut finalement pas le cas.

Le club lyonnais contestait la décision de la Ligue mais l'appel a été jugé irrecevable. Ils acceptent la décision et joueront l'Olympico au Vélodrome le 6 décembre...https://t.co/We6CxvTpNh — Le Progrès OL (@LeProgresOL) November 24, 2023

C'est l'échec de trop pour les Lyonnais dans le dossier selon le Progrès. « L’OL, qui espérait jouer sur terrain neutre, n’ira probablement pas plus loin dans ses recours selon une source proche du club, malgré sa colère de ne pas avoir été entendu. Le club a bien compris que tout le monde se renvoie la balle », écrit le journal. L'OL ne saisira donc pas le tribunal administratif et se prépare déjà à venir jouer le match du 6 décembre au Stade Vélodrome, avec le public marseillais et sans ses propres supporters. Seul un succès ce soir-là remontera le moral du club rhodanien.