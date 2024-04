L’OL s'attaque à l'Inter et MU au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable au PSV Eindhoven depuis son arrivée en provenance de Nice en 2019, Olivier Boscagli a une belle cote sur le marché des transferts et intéresse notamment les dirigeants de l’OL.

A seulement 26 ans, Olivier Boscagli s’est imposé depuis quelques années comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat néerlandais. Recruté par le PSV Eindhoven en 2019 en provenance de Nice pour seulement 2 millions d’euros, le natif de Monaco enchaine les saisons pleines en Eredivisie. Depuis le début de la saison, il cumule 43 matchs toutes compétitions confondues (2 buts, 3 passes décisives) et ses prestations ne laissent pas insensibles certains gros clubs européens. Son profil de joueur de l’ombre, polyvalent qui peut jouer défenseur central ou latéral gauche, provoque un réel engouement sur le marché des transferts, à tel point qu’il y a de grandes chances que Boscagli quitte le PSV Eindhoven lors du prochain mercato afin de rejoindre un club d’un championnat du top 5 européen.

#EXCL 💣 #PSV 🔴🇫🇷

Inter Milan, Lyon and Manchester United are monitoring the situation of PSV Eindhoven's 26-year-old French defender Olivier Boscagli. pic.twitter.com/lA0DLXODFv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 16, 2024

Sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en juin 2025, Olivier Boscagli ne sera pas retenu par le PSV, qui refuse de le voir partir libre dans un an et qui n’a pas encore réussi à le convaincre de prolonger. Il faut dire que le n°18 d’Eindhoven a de gros courtisans, dont fait partie l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a beaucoup renforcé son milieu et son attaque l’hiver dernier, mais a peu touché à sa défense. L’arrière garde sera donc l’une des priorités de David Friio et de John Textor l’été prochain, et la perspective de récupérer Olivier Boscagli pour un prix correct à un an de la fin de son contrat plait beaucoup au board lyonnais.

L'OL, Manchester United et l'Inter sur Boscagli

Il va en revanche falloir composer avec une concurrence démentielle car selon le journaliste Ekrem Konur, deux mastodontes européens sont également sur les rangs. Il s’agit de Manchester United et de l’Inter Milan, qui ne cracheraient pas non plus sur la possibilité de récupérer un défenseur fiable à moindre coût. La question est maintenant de savoir quel sera le prix réclamé par le PSV Eindhoven pour son joueur, dont le contrat expire dans douze mois et surtout, quelle destination aura la préférence du défenseur d’1m81. Lyon compte bien jouer sa carte à fond, même si la concurrence est immense car assurément, la venue de Boscagli serait un très joli coup de la part du club de la capitale des Gaules.