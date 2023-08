L'OL s'apprête à faire signer un international anglais ‍!

Laissé libre par Arsenal, après un prêt d'une saison à Southampton, Ainsley Maitland-Niles devrait s'engager avec l'Olympique Lyonnais. L'international anglais de 25 ans va signer un contrat de quatre ans avec l'OL.

Quelques jours après avoir rejoint Lyon, Duje Caleta-Car va retrouver un joueur qu'il a côtoyé la saison passée à Southampton. En effet, Fabrizio Romano a confirmé ce samedi après-midi la signature imminente d'Ainsley Maitland-Niles, le milieu défensif anglais dont le contrat avec Arsenal s'est achevé sans que les Gunners lui proposent une prolongation. La saison passée, Maitland-Niles avait été prêté aux Saints, mais Southampton ayant été relégué, il n'a pas fait l'objet d'une offre du club du Sud de l'Angleterre.

Le journaliste précise que le joueur de 25 ans, qui a été international à cinq reprises, va s'engager jusqu'en 2027 avec l'Olympique Lyonnais. Les négociations sont entrées dans une phase ultime, et plus rien ne semble devoir s'opposer à la venue à l'OL de celui qui est « très motivé » par ce nouveau challenge en France, selon The Beautiful Game Podcast, qui avait également annoncé ce transfert il y a quelques heures.

Olympique Lyon are now on the verge of signing Ainsley Maitland-Niles on free transfer, confirmed — as reported by @Podcast_TBG. 🚨🔴🔵 #OL



Four year deal verbally agreed, talks moving to the final stages.



AMN, available as free agent after leaving Arsenal in June. pic.twitter.com/hyT12qHRlV