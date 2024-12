L'OL retrouve son pire cauchemar arbitral

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais affrontera une formation de N2 le week-end prochain en Coupe de France, mais la désignation de l'arbitre donne des sueurs froides aux supporters de l'OL.

Sur le papier, l'équipe de Pierre Sage devrait pouvoir s'en sortir assez facilement lors des 32es de finale de la Coupe de France, puisque l'OL jouera contre Feignies-Aulnoye, actuellement huitième de son groupe en National 2. Samedi prochain, à Valenciennes, Lyon aura donc largement les faveurs des pronostics, même si la désignation de l'arbitre pour cette rencontre a mis en alerte, et clairement agacé, les supporters de l'Olympique Lyonnais. Car la Fédération Français de Football a choisi Gaël Angoula pour officier lors de cette rencontre. Et depuis un certain Le Havre-OL de la saison passée, l'ancien footballeur devenu arbitre n'est pas vraiment le chouchou de Lyon. En effet, en janvier 2024, alors que l'équipe de Pierre Sage jouait sa survie en Ligue 1, Gaël Angoula avait expulsé deux joueurs lyonnais (Jake O’Brien et de Duje Caleta-Car), et avait oublié de sanctionner des joueurs du HAC.

L'OL a déjà oublié cette polémique

La polémique avait d'autant été plus grande que l'arbitre est né au Havre, ce que les supporters lyonnais n'avaient pas oublié de faire remarquer, alors que Lyon s'était incliné. Laurent Prud'homme en personne avait saisi la Direction technique de l'arbitrage afin de demander des explications. Et la DTA avait tranquillement justifié son choix en expliquant alors : « On part du principe que l'arbitre est foncièrement honnête et intègre. En plus, ils sont observés et classés en fin de saison. Pour nous il y a zéro sujet. ». Samedi, l'Olympique Lyonnais aura probablement l'occasion de tourner la page, presque un an après cette douloureuse expérience en Normandie. Il est vrai que cette fois, Gaël Angoula n'a aucune attache avec Feignies-Aulnoye et que sauf catastrophe, l'OL devrait pouvoir s'en sortir.