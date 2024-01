L'OL s’en prend à Gaël Angoula, l’arbitre du Havre

Dans : OL.

Plombé par deux expulsions, l’Olympique Lyonnais est retombé de son nuage ce dimanche après-midi du côté du Havre (1-3). Un revers en partie dû aux décisions arbitrales de Gaël Angoula, d’après les dires de David Friio.

Malgré un regain de forme avant la trêve hivernale, avec trois victoires de suite en championnat, l’OL a rechuté ce dimanche. Avec cette défaite contre Le Havre (1-3), Lyon est barragiste avec 16 points au compteur et réalise le pire total de son histoire après 18 journées de L1. Mais la donne aurait pu être différente si l’OL n’avait pas subi des décisions pour le moins critiquables de Gaël Angoula. Première équipe à recevoir deux cartons rouges tout en ayant commis que quatre fautes dans un match de championnat, Lyon a fini la rencontre à neuf après les expulsions de Jake O’Brien et de Duje Caleta-Car. Si ces rouges ne sont pas scandaleux, ce sont plutôt les autres décisions prises par l’ancien joueur devenu arbitre qui ont provoqué la colère de David Friio. En zone mixte, après la défaite de son équipe, le directeur sportif a fustigé Angoula, notamment pour un penalty non-sifflé à 0-0 en début de match.

En zone mixte, le directeur sportif de l'OL, David Friio, qui juge aussi l'exclusion de Jake O'Brien sévère, s'alarme du manque de cohérence entre les décisions arbitrales, et notamment de la VAR, lors de la défaite au Havre. pic.twitter.com/KibVYw174f — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 14, 2024

« À la 15e minute, il y a un tacle non maîtrisé sur Mata. Le défenseur prend bien la balle, mais sur sa lancée, il arrive à fond sur la cheville de Clinton. Normalement, ça fait rouge et penalty. Quand on sait qu’Opéri fait une passe décisive et marque un but en lucarne dans la suite du match… Il y a cette action juste avant la mi-temps avec une balle déviée au premier poteau et qui est arrêtée de la main par un Havrais. À Rennes, il y a eu la même situation et la décision n’a pas été la même à un jour d’intervalle. À un moment donné, il faut se faire respecter par le scénario qui n'est pas le même. Si on joue à 11 contre 10 à la 15e minute et qu’on a un penalty, ce n’est pas du tout le même scénario », a pesté, au micro du Progrès, Friio, qui se demande comment la LFP a pu nommer Angoula sur ce match entre le HAC et l’OL alors que ce dernier est né au Havre… Un choix que les dirigeants de Lyon, John Textor y compris, ont vraiment du mal à comprendre même si le mal est fait pour les Gones.