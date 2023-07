L’OL recale Sanson, c’est l’heure de Mohamed El Arouch

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Courtisé par Strasbourg et Lille, Morgan Sanson s’est finalement engagé à Nice lundi soir. L’ex-milieu de l’OM était également une cible de Laurent Blanc pour le mercato estival de l’Olympique Lyonnais.

Auteur d’une très belle demi-saison avec Strasbourg, où il était prêté par Aston Villa de janvier à juin 2022, Morgan Sanson s’est relancé. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a effectué ce lundi son retour en Ligue 1 avec un nouveau prêt cette fois avec option d’achat du côté de Nice. Sanson était très courtisé car Strasbourg voulait le garder tandis que Lille lui avait également soumis une offre. D’après les informations du Club des 5 sur Winamax, un quatrième club de Ligue 1 était dans la boucle… l’Olympique Lyonnais.

Par l’intermédiaire de Laurent Blanc et de son adjoint Franck Passi, qui a connu Morgan Sanson du côté de Marseille, le club rhodanien était intéressé par celui qui est également passé du côté de Montpellier. Mais cet intérêt n’a finalement pas abouti sur une proposition dans la mesure où Matthieu Louis-Jean, nouveau directeur du recrutement de l’OL, a mis son véto. Rien de personnel contre Morgan Sanson puisque le choix du dirigeant lyonnais a été de refuser la venue d’un milieu de terrain relayeur au sein de l’effectif dans le but de ne pas freiner la progression de Mohamed El Arouch, rare satisfaction des matchs amicaux des Gones et qui semble appelé à jouer de manière de plus en plus régulière.

Matthieu Louis-Jean a recalé Morgan Sanson à l'OL

L’idée de Matthieu Louis-Jean est clairement de développer El Arouch comme cela a été fait la saison dernière avec Barcola et Cherki. Une belle preuve de confiance de la part du directeur du recrutement de l’OL, dont la décision a fait l’unanimité chez les supporters des Gones, privés de bonheur en ce début de mercato mais qui ont applaudit ce choix de la part de Matthieu Louis-Jean. Ce sera désormais à Mohamed El Arouch de prouver ce dont il est capable en Ligue 1 et de s’imposer comme un titulaire dans le onze de départ de Laurent Blanc.