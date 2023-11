L’OL premier, Lyon peut frimer cette année

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge du championnat, l’OL est néanmoins en tête d’un classement dévoilé ce mercredi par l’Observatoire du football. Un classement qui doit en revanche moins ravir les supporters de l’OM.

Cette saison plus que jamais, l’Olympique Lyonnais s’appuie sur les joueurs passés par son centre de formation. La stratégie n’est pas gagnante pour l’instant sur le plan sportif puisque l’équipe de Fabio Grosso est dernière du championnat de France. Les supporters peuvent en revanche se réjouir de voir que la chance est offerte à des jeunes de l’académie. Une tendance plus forte que jamais puisque ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a dévoilé le classement des clubs qui utilisent le plus des joueurs issus de leur centre de formation depuis le début de la saison en Ligue 1.

𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀, 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗲́𝘀 : 𝗘𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯 🦁🔴🔵



Ce mardi, nos salariés étaient présents à l'entraînement pour montrer leur soutien à nos Gones ! 🙌 pic.twitter.com/HeqCJbWamk — Olympique Lyonnais (@OL) November 21, 2023

Et sans grande surprise, l’OL est largement en tête de ce championnat avec 45 % des minutes accordées sur le temps de jeu qui l’ont été à des joueurs formés au club. Le Stade Rennais est deuxième, Montpellier troisième, Le Havre quatrième et Lorient cinquième. Chez les autres gros du championnat, on notera sans surprise que le PSG est très loin du classement à la 14e place tandis que l’Olympique de Marseille est carrément bonnet d’âne à la 18e place, juste derrière le RC Lens.

L'OM dernier du classement

Voilà en tout cas un classement qui donnera un beau de baume au cœur aux supporters lyonnais et à leur ancien président Jean-Michel Aulas, qui avait lancé le projet « ADN » il y a un an et demi avec les signatures de joueurs tels que Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou Dejan Lovren. Des joueurs qui, malheureusement pour l’OL, n’ont pas apporté au club rhodanien ce que leur CV pouvait laisser espérer au cours des dernières semaines. A tel point que maintenant, des départs sont évoqués dès le mercato hivernal pour Tolisso ou Lacazette en cas de belle offre en janvier.