L'OL ouvre officiellement sa porte à Gonalons !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir fait revenir Tanguy Ndombele cet hiver, l’OL pourrait accueillir d’autres anciens de la maison au mercato estival.

Lors de la présentation à la presse de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient évoqué les dossiers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. En fin de contrat avec Arsenal et avec le Bayern Munich, les deux joueurs formés à l’OL sont dans le viseur de Jean-Michel Aulas et de Bruno Cheyrou, même si leurs retours ne seront possibles que si Lyon parvient à se qualifier en Ligue des Champions. Un autre ancien de la maison plaît à Jean-Michel Aulas en la personne de Maxime Gonalons, ex-capitaine de l’OL. En marge de la présentation des résultats semestriels d’OL Groupe, le patron des Gones a évoqué un potentiel retour de l’actuel joueur de Grenade.

Aulas évoque les dossiers Gonalons et Ndombele

« On l’a appelé pour savoir où il en était durant la trêve. Je suis ouvert à un retour possible de Max. Ce n’est pas moi qui décide, c’est le coach. On en a parlé avec lui. Bruno Cheyrou a déjà eu des discussions avec lui et en a parlé avec le coach » a lancé Jean-Michel Aulas, évoquant par ailleurs le possible recrutement définitif de Tanguy Ndombele. Pour rappel, le milieu de terrain de Tottenham est prêté avec à l’OL avec une option d’achat non-automatique avoisinant les 30 millions d’euros. « Il faut laisser passer quelques matchs, ce n’est que le début. Mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible. Je suis très content qu’il soit revenu, avec Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot aux manettes, car il fallait discuter avec le président de Tottenham qui l’avait acheté très cher » a analysé Jean-Michel Aulas, qui attend bien sûr de savoir si l’OL sera en Ligue des Champions avant de se positionner plus concrètement sur un certain nombre de dossiers relatifs au mercato.