L’OL ne verra pas le Laurent Blanc du PSG

Par Guillaume Conte

Le Laurent Blanc du PSG qui suit de loin les entrainements et laisse les joueurs travailler de leur côté, ce ne pas le cas à l'OL.

L’Olympique Lyonnais s’approche de son premier test avec Laurent Blanc à sa tête. Les séances d’entrainement s’enchainent pour le nouvel entraineur, qui a tenu à remettre la préparation physique et l’intensité au coeur du comportement des joueurs. Et le « Président » a visiblement fait de la remise à niveau physique de son équipe sa priorité, même si cela ne peut pas non plus expliquer l’enchaînement des matchs sans victoire. Avec une rencontre par semaine, le champion du monde 1998 va pouvoir travailler à fond dans ce domaine, et il a fait venir son préparateur physique particulier pour cela. Mais lors des séances, c’est un Laurent Blanc très directif qui s’impose auprès des joueurs. Une volonté de marquer le coup et de se séparer de l’image du « manager » très distant qu’il a pu laisser à Paris. Au PSG, l’ancien défenseur gérait un effectif aux nombreuses stars et il estimait ne pas avoir besoin d’être toujours derrière les joueurs. A l’OL, la donne est différente et Laurent Blanc se voit plutôt enfiler régulièrement le survêtement pour motiver les troupes.

Pas d'Ibrahimovic à l'OL

Pour se préparer au match face à Rennes, l'OL a eu une double dose d'entraînement ce jeudi pic.twitter.com/Ymwh1tibwl — BFM Lyon (@BFMLyon) October 13, 2022

« Il laissait beaucoup de liberté à ses joueurs. Il le faisait parce qu’il avait des Ibrahimovic, des Thiago Motta, des Matuidi, des joueurs solides qui pouvaient tenir un vestiaire. Je ne suis pas sûr qu’à Lyon, il opte pour la même stratégie vu le manque de leaders. A Bordeaux, il était un peu plus directif et je pense qu’il faut plus se fier à cette période ou celle de l’équipe de France », explique ainsi un journaliste suiveur du PSG dans les colonnes d’Olympique et Lyonnais. Les joueurs de l’OL vont donc avoir droit à un Laurent Blanc bien plus actif, lui qui était parfois critiqué en laissant son adjoint Jean-Louis Gasset gérer les entrainements avec Paris et l’équipe de France. Pour le moment, ce n’est pas le cas et la mobilisation est totale à Lyon.