L’OL ne lui fait aucun cadeau, Lovren est dégoûté

Annoncé sur le départ, Dejan Lovren devrait finalement rester à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central souhaitait retrouver son club formateur, à savoir le Dinamo Zagreb. Mais la direction rhodanienne refuse les conditions proposées par l'équipe croate.

En Croatie, le mercato hivernal ne ferme ses portes que ce jeudi soir. C’était l’occasion pour le Dinamo Zagreb de compléter son effectif avec un élément aussi expérimenté que Dejan Lovren. Le club formateur du défenseur central a en effet entamé des discussions avec l’Olympique Lyonnais, pas forcément opposé au départ de son cadre. Mais sauf revirement de situation dans les tout derniers instants, les deux parties ne parviendront pas à s’entendre. Le journaliste Lorenzo Lepore se montre pessimiste compte tenu des différentes exigences.

