L'OL insulté, l’OM joue avec la vie des Lyonnais

Par Eric Bethsy

Malgré le caillassage des bus lyonnais et la blessure de l’entraîneur Fabio Grosso, la Ligue de Football Professionnel a simplement décidé de faire rejouer l’Olympico à Marseille avec du public. Une décision irrespectueuse sans doute prise sous la pression marseillaise.

L’Olympique Lyonnais n’en revient pas. Suite au report de l’Olympico, lié au caillassage de ses bus et à la blessure de son entraîneur Fabio Grosso, le club rhodanien ne comprend pas comment la Ligue de Football Professionnel peut lui demander de revenir au Vélodrome dans les mêmes conditions. Pour le journaliste Christophe Cessieux, l’instance manque de respect à Lyon et l’Olympique de Marseille est également fautif.

"On se fout de la gueule des Lyonnais ! C'est un scandale. Ils ne peuvent pas se laisser avoir comme ça. La Ligue doit revoir ses plans."



« On se fout de la gueule des Lyonnais ! Clairement, a insisté le chroniqueur de RMC. Monsieur Labrune, je ne sais pas ce qui lui a pris, il est sans doute trop occupé à essayer de vendre son championnat pour faire rentrer des sous. Mais on se fout de leur gueule ! On les traite comme si c'était le petit village d'un département sinistré de France... C'est quand même l'Olympique Lyonnais, c'est un grand club français qui a compté et qui a gagné des titres. Là c'est comme si c'étaient des merdes ! »

L'OL ne doit pas se laisser faire

« C'est un scandale ce qu'il se passe, a poursuivi Christophe Cessieux. Je ne sais pas s'ils doivent en venir jusqu'au boycott. En tout cas ils doivent mettre les choses sur la table. Ils ne peuvent pas se laisser avoir comme ça par la Ligue et par l'Olympique de Marseille. On leur demande quoi maintenant ? Comme le disait Tolisso, ils doivent venir en char d'assaut au Vélodrome pour éviter de se faire caillasser et d'avoir des mecs en danger de mort ? C'est n'importe quoi. »

« Je pense que la Ligue doit revoir ses plans. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils sortiraient de la légalité, et sans doute que Marseille leur ferait un procès si on décide de jouer à huis clos, ou si on donne le match gagné à l'Olympique Lyonnais. On peut aussi le faire jouer sur terrain neutre en dehors du département. Toutes les solutions sont bonnes mais tu ne peux pas laisser ça comme ça. Marseille joue avec le règlement, mais il y a le règlement et la morale. Et la morale n'est pas respectée », a critiqué le journaliste.