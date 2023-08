L'OL grille le PSG pour une pépite du Ghana

Malgré la restriction des finances lyonnaises par la DNCG, le club rhodanien parvient tout de même à rester attractif. Face à une rude concurrence européenne, l'OL est sur le point de recruter une pépite ghanéenne.

En crise, l'OL doit absolument se relancer. Le récent septième de la Ligue 1 la saison passée vient d'enchaîner deux défaites consécutives pour ce nouvel exercice du championnat de France, dont une humiliation à domicile par Montpellier (1-4). Lyon ne peut pas investir comme espéré sur le marché des transferts et doit se contenter de coups mineurs. Toutefois, Ibrahim Sannie Daara qui est un spécialiste du football ghanéen, explique que Lyon est très proche de recruter Ernest Nuamah. Le joueur de 19 ans est considéré comme l'un des plus grands talents du continent africain. L'ailier gauche évolue à Nordsjaelland, au Danemark. Il était courtisé par plusieurs cadors européens dont le Borussia Dortmund, les Spurs et même le PSG. Mais c'est bien l'OL qui va rafler la mise.

EXCL: French giants Lyon have reached a deal to sign Ghana teenage prodigy Ernest Nuamah 🇬🇭 from Danish club Nordsjaelland.



The 19-year-old will travel to France today to complete his medical to join Lyon by Tuesday.



Nuamah was wanted by PSG, Tottenham, Dortmund and other… pic.twitter.com/K64JnejE2g