L'OL galère, Aulas donne des leçons à Santiago Cucci

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré sa mise à l'écart du 8 mai dernier et son voyage en Australie pour soutenir les Bleues, Jean-Michel Aulas reste concerné par l'OL. Il a encore réagi aux problèmes de son ancien club avec la DNCG, égratignant son successeur au poste.

Jean-Michel Aulas a fait ses adieux à l'OL lors du match contre Reims, le 27 mai dernier. Pourtant, le désormais ex-président lyonnais n'est pas éloigné de l'actualité du club depuis. Il a réagi à plusieurs reprises aux problèmes de l'OL avec la DNCG. Le club rhodanien n'a pas bien passé son oral devant le gendarme financier du foot français, subissant un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation. John Textor s'est alors plaint de la trop grande sévérité de l'instance vis-à-vis de son club et de la nouvelle direction qu'il incarne. L'Américain n'a toutefois pas attendri Jean-Michel Aulas.

Aulas, futur professeur de diplomatie et d'économie de Cucci ?

L'ancien président de l'OL n'a pas manqué de charger la nouvelle direction du club, coupable de n'avoir pas su présenter des comptes corrects devant la DNCG. Interviewé en Australie par RMC Sport, il a réitéré ce discours. Calmant les rumeurs sur une possible vendetta de sa part en interne contre Textor, il a indiqué continuer à échanger avec l'Américain depuis sa mise à l'écart. Partant de là, il se dit prêt à aider Santiago Cucci avec la DNCG. Une pique non dissimulée pour son successeur au poste, lequel a critiqué sa gestion financière à plusieurs reprises.

🔵🔴 Jean-Michel Aulas a accepté de se confier pour RMC Sport sur la situation de l'OL. Sa relation avec John Textor, son point de vue sur le nouveau DG, sa divergence de point de vue avec l’actionnaire sur la DNCG, le mercato… L'ex-président de Lyon n’élude aucun sujet. — RMC Sport (@RMCsport) July 26, 2023

« Je n’ai pas encore eu le plaisir de connaître le nouveau directeur général ou président, je ne sais pas bien quel est son titre. Mais s’il a besoin de conseils pour éviter des erreurs, en particulier celle d’avoir porté des jugements sur le mode de fonctionnement de la DNCG, je suis là. Ce n’était pas quelque chose de productif pour l’OL. Et moi je souhaite vraiment que l’OL progresse. […] Je ne le connais pas personnellement. Il faut éviter de porter des jugements sur la situation financière actuelle. C’est une situation financière tout à fait pertinente. L’OL a toujours été parmi les clubs les mieux gérés. Il y avait autour de moi 550 personnes qui sont toujours là d’ailleurs, des équipes dirigeantes de grande qualité. Et donc porter des jugements sur ce que j’ai fait, c'est dénigrer le travail des collaborateurs qui participent chaque jour à l’activité d’OL Group. De la même manière que je suis à la disposition de John Textor, je suis naturellement à la disposition de son directeur général », a t-il lâché.

Clairement, les deux hommes s'opposent de plus en plus, comme l'a montré la sortie violente de Jean-Michel Aulas sur Twitter ce mercredi en réponse à de nouvelles critiques médiatiques de Cucci. A travers leurs personnalités, ce sont deux modèles et deux visions d'un club de foot qui s'affrontent. La future saison lyonnaise permettra peut-être de déterminer qui des deux a raison concernant la gestion de l'OL.