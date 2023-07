Malmené à l'OL, Aulas pète un plomb sur Twitter

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit des moments compliqués depuis un certain temps maintenant. Le situation économique du club rhodanien est loin d'être au beau-fixe.

A l'aube d'une nouvelle saison de Ligue 1, l'OL est encore très loin d'avoir rassuré ses fans et observateurs. Il faut dire que la situation est périlleuse chez les Gones. La DNCG a récemment décidé d'encadrer la masse salariale et les transferts du club. De ce fait, les mouvements sont peu nombreux et certains cadres pourraient bien finir par partir. Malgré tout, John Textor et son équipe se veulent plutôt confiants pour le futur de l'Olympique Lyonnais. Lors d'une interview récente accordée à L'Equipe, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif par intérim du club, a notamment indiqué que dorénavant, l'OL devait « faire avec ce qu'Aulas a laissé ». Une sortie qui n'est pas du tout passée du côté de Jean-Michel Aulas.

Aulas s'agace sur Twitter

@OL @OLfeminin : un petit peu de respect svp:76 titres avec les équipes de notre Olympique Lyonnais.J’adorerais vous aider car avec 9% du capital je reste le 2 ème actionnaire du Groupe côté OLG et j’ai encore+que quiconque intérêt à ce que les résultats très bons:Allez l’OL❤️💙 pic.twitter.com/3CQxmsmhT4 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 26, 2023

Sur son compte Twitter, l'ancien président iconique de l'OL n'a pas fait de détails : « Un petit peu de respect svp : 76 titres avec les équipes de notre Olympique Lyonnais. J’adorerais vous aider car avec 9% du capital je reste le 2 ème actionnaire du Groupe côté OLG et j’ai encore plus que quiconque intérêt à ce que les résultats soient très bons : Allez l’OL ». Depuis quelques jours maintenant, il se dit que JMA et la direction actuelle des Gones seraient en guerre. Romain Molina affirme qu'Aulas paierait un cabinet de communication nommé « 2017 » dans le but de pourrir John Textor. Ambiance donc pesante à l'OL avant la reprise du championnat. En tout cas, les Gones se veulent rassurants depuis quelques jours et indiquent que des départs de Castello Lukeba, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola ne sont pas prévus. Reste à savoir si ces paroles sont accompagnées d'actes quand les offres tomberont.