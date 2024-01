L’OL frappe fort au mercato, c’est le gratin mondial ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL ne va pas tarder à annoncer ses deux premières recrues en provenance du Brésil. Notamment un gardien de but qui représente l'avenir, et qui va bouleverser la hiérarchie à Lyon si les promesses qu'il provoque sont tenues.

Le 1er janvier rime avec la bonne année, mais également avec le début du marché des transferts hivernal. L’OL devrait être l’un des clubs les plus actifs de France, voire même d’Europe, avec une grosse enveloppe donnée par John Textor, et déjà deux joueurs qui sont prêts à signer. Tout est en effet en règle pour que Lucas Perri et Adryelson intègrent l’effectif de Pierre Sage, sachant que les deux recrues arrivent en provenance de Botafogo, un des autres clubs de John Textor. Forcément, cela a beaucoup simplifié les négociations, même si ce qui intéresse les suiveurs lyonnais, ce n’est pas le montant des indemnités, mais l’apport que cela peut provoquer dans une équipe en grande difficulté malgré le mieux de la fin d’année 2023.

Lucas Perri futur numéro 1... du Brésil

Et ce lundi, L’Equipe se penche sur le cas de Lucas Perri, un gardien qui arrive pour bientôt réellement concurrencer Anthony Lopes. Un choix qui a toujours surpris à Lyon, tant tous les concurrents se sont cassés les dents par le passé sur la régularité du Franco-Portugais, qui peut avoir des périodes moins en réussite, mais reste une valeur sure du club rhodanien. Mais si l’OL a recruté le portier brésilien, c’est pour en faire une doublure cette saison, et un vrai concurrent pour le poste de titulaire la saison prochaine. Le quotidien sportif souligne à quel point Perri possède une cote élevée au Brésil, où il a été convoqué avec la Seleçao pour la première fois en septembre dernier. Au pays du football roi, on parle même de lui comme un futur numéro 1 de la Seleçao, alors qu’Alisson et Ederson sont tous les deux plus âgés que lui. Des mots très flatteurs donc, et qui laissent entendre qu’une vraie révolution est en cours au poste de gardien de but à l’OL. Et pour les plus nostalgiques, cela fait trop longtemps que Lyon n'a pas eu dans ses rangs un international brésilien.