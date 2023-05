L'OL fonce sur une pépite de Ligue 2

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le jeune milieu de terrain de 21 ans Skelly Alvero a crevé l'écran en Ligue 2 avec Sochaux cette saison. De quoi le mettre dans les radars des clubs de Bundesliga mais aussi de l'OL, bien renseigné sur le dossier.

La France et l'Europe savent souvent à quoi s'en tenir quand ils viennent à Sochaux. Le club doubiste est un excellent formateur et sort beaucoup de bons joueurs. C'est donc du sérieux quand les clubs viennent chez les Lionceaux pour un joueur, comme c'est le cas actuellement pour Skelly Alvero. Le jeune milieu de terrain vient de fêter ses 21 ans chez le 5e de Ligue 2. Si les performances sochaliennes n'ont pas été à la hauteur des attentes, Alvero s'est montré convaincant cette saison. Le Français a participé à 27 matchs de Ligue 2 pour un but inscrit. Ses prestations ont été suffisantes pour qu'il attire les clubs européens.

OL, Monchengladbach et Mayence sur Alvero

C'est notamment le cas en Allemagne puisque le solide joueur de 2m02 intéresse le Borussia Monchengladbach et Mayence. Deux formations habituées à piocher en France : Manu Koné, Marcus Thuram et Alassane Pléa sont venus chez les premiers. Angelo Fulgini, Moussa Niakhaté et Ludovic Ajorque ont été chez les seconds. Des intérêts sérieux mais qui devront faire face à un poids lourd de Ligue 1, l'OL.

Selon l'Equipe, la cellule de recrutement lyonnaise suit attentivement le cas de Skelly Alvero. L'OL « apprécie beaucoup le joueur » selon le quotidien sportif français. Il faut dire que les Gones ont des manques sérieux dans l'entrejeu depuis quelques années. L'OL est notamment déficient dans l'impact physique, ce qu'un profil comme Alvero pourrait parfaitement solutionner. Certes c'est un joueur de Ligue 2, jeune et peu expérimenté mais l'OL ne s'est pas beaucoup trompé dans ce championnat récemment. On peut citer les venues récentes et réussies de Sael Kumbedi (Le Havre) et Johann Lepenant (Caen). Aux Lyonnais d'être convaincants financièrement et très rapidement car Sochaux devrait vite vendre son joueur dont le contrat expire en juin 2025.