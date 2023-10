L'OL fonce sur un Brésilien, c'est 40 ME ‍!

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Comme souvent, la Ligue 1 regarde beaucoup à l'étranger pour tenter de dénicher de nouveaux talents. C'est évidemment le cas de l'Olympique Lyonnais, qui s'intéresse à un joueur qui cartonne au Brésil. Et qui ne joue pas à Botafogo pour changer.

Avant dernier du championnat, Lyon est en crise. Le club rhodanien doit absolument et rapidement, inverser la tendance. Si l'objectif d'une qualification européenne en début de saison, s'éloigne drastiquement, les dirigeants souhaitent néanmoins redorer l'image de l'OL. Afin d'améliorer les résultats sportifs, plusieurs joueurs sont d'ores et déjà pistés. Le mercato estival a été éprouvant, à cause de l'encadrement de la DNCG. Lors de la période hivernale du marché des transferts, Lyon souhaite recruter des renforts. Comme par exemple un milieu de terrain polyvalent. Un secteur en grande difficulté à l'OL. Selon les renseignements du média Nação Tricolor, les Gones sont très intéressés par Rodrigo Nestor. Le joueur de 23 ans a déjà tapé dans l'œil de plusieurs clubs français et Lyon aimerait l'enrôler dès cet hiver.

L'OL a trouvé son facteur X pour cet hiver

Milieu de terrain de formation, Rodrigo Nestor est capable d'évoluer partout dans l'entrejeu. Un profil qui pourrait être assurément très utile à Fabio Grosso. Le joueur de São Paulo est une référence à son poste au Brésil, même s'il n'a jamais été appelé en sélection. L'heure est peut-être à un départ en Europe pour faire basculer sa carrière. C'est ce que pense le média spécialisé sur l'actualité du club Tricolor Paulista qui avance toutefois que Rodrigo Nestor est évalué à 40 millions d'euros. Une somme importante pour l'OL, alors que le milieu est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec São Paulo. Lyon va donc devoir aligner une grosse somme car Rodrigo Nestor commence à se faire un nom du côté des clubs européens. L'hiver 2024 risque d'être un tournant dans la carrière du Brésilien, l'OL veut être un acteur majeur et signer sa nouvelle pépite.