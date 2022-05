L’OL fixe son prix, Dembélé la joue perso

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Afin d’éviter son départ libre dans un an, l’Olympique Lyonnais aimerait conclure le transfert de Moussa Dembélé cet été. Le club rhodanien a déjà fixé son prix et attend les offres de ses nombreux courtisans, notamment en Angleterre. Mais de son côté, l’attaquant français n’est pas pressé de partir.

Malgré le nouvel échec dans la course au podium de Ligue 1, certains joueurs de l’Olympique Lyonnais sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas du gardien Anthony Lopes, du jeune Castello Lukeba ou de Moussa Dembélé, particulièrement efficace pendant la deuxième partie de saison. Ses 17 buts sur la phase retour ont permis au club rhodanien de limiter la casse et de ne pas descendre au-delà d’une huitième place déjà très décevante. Il n’est donc pas surprenant de voir l’attaquant français alimenter les rumeurs avant l’ouverture du marché des transferts.

Moussa Dembélé est suivi par des clubs anglais (MU, Arsenal, Tottenham) qui doivent régler des dossiers prioritaires avant tout. Des clubs italiens veulent le récupérer libre et Séville s'est renseigné. Le joueur n'est pas pressé de quitter l'OL. https://t.co/td14v8glsA — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) May 26, 2022

Depuis ses passages au Celtic et à Fulham, Moussa Dembélé a toujours eu la cote outre-Manche, et notamment du côté de Manchester United. D’après Foot Mercato, les Red Devils continuent de suivre le Lyonnais, même s’ils espèrent d’abord renforcer leur défense et leur milieu de terrain. A noter que l’ancien jeune du Paris Saint-Germain plaît également à Tottenham et Arsenal, sans compter l’intérêt du FC Séville et les renseignements pris par des clubs italiens, à l’affût au cas où l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2023 décidait de partir libre l’année prochaine.

Dembélé disponible pour 25 M€

Bien évidemment, ce scénario ne ferait pas les affaires de l’Olympique Lyonnais qui va tenter de le transférer cet été. La direction aurait même déjà fixé son prix, à savoir 25 millions d’euros. Le problème, c’est que Moussa Dembélé n’a pas les mêmes intérêts que ses dirigeants. De son côté, le Gone n’est pas pressé de partir et n’étudiera que des offres satisfaisantes financièrement et sportivement. Autrement dit, le vice-capitaine ne se laissera pas pousser vers n’importe quel club, surtout avec la perspective de devenir libre l’an prochain.