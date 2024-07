L'OL et son mercato, Textor humilie l'Europe

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL met les moyens sur le marché des transferts pour remodeler son effectif. En ce début d'été, les Gones ont déjà fait fort.

Les Gones sont passés par énormément d'émotions la saison passée. L'OL était longtemps parmi les mauvais élèves de Ligue 1 et a même cru au pire. Mais voilà, les Rhodaniens ont mis les moyens pour se renforcer l'hiver dernier et ainsi sauver leur peau. Depuis le début du marché estival, l'OL aligne aussi les millions. Dernière recrue en date : Abner, qui vient de s'engager en provenance du Betis pour 8 millions d'euros. Le Brésilien prend le relai de Moussa Niakhaté, arrivé quelques heures plus tôt pour pour la coquette somme de 31,9 millions. Ce Lyon ambitieux et dépensier impressionne donc et peut se targuer de faire même mieux que... le PSG.

L'OL est en feu, personne ne fait mieux au mercato

En effet, depuis le début de l'année 2024, l'Olympique Lyonnais est tout simplement le club français le plus dépensier, avec 144,33 millions d'euros. D'ailleurs, en plus de battre le PSG, les Gones battent toute l'Europe du football à ce petit jeu des dépenses au mercato. A noter que la somme va encore enfler, puisque l'arrivée de Thiago Almada l'hiver prochain devrait coûter 20 millions. Si toutes ces dépenses sont critiquées, elles devraient néanmoins être comblées par le départ de joueurs importants. C'est le cas pour Rayan Cherki, Duje Caleta-Car, Anthony Lopes, Corentin Tolisso ou encore Johan Lepenant. A noter également qu'un club comme le PSG devrait aussi aligner les millions dans les prochaines semaines. Le club de la capitale se veut pour le moment prudent avec la crise autour des droits tv. Mais une fois cette dernière réglée (si cela arrive un jour), les champions de France répondront aux Gones.