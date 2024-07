Niakhaté signe à l'OL, Aulas avait tout prévu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a officialisé en cette fin de semaine la signature de Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest. Un transfert qui ne devrait pas étonner un certain… Jean-Michel Aulas.

Dans son domaine, Jean-Michel Aulas a souvent été qualifié de visionnaire. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais n’est plus aux affaires avec le club rhodanien après avoir passé la main à John Textor, mais il fait toujours parler de lui et cette fois pour de bonnes raisons. En marge de sa signature à l’OL, le défenseur central sénégalais Moussa Niakhaté (28 ans) a révélé une anecdote surprenante au sujet de l’ancien président des Gones. Recruté pour près de 30 millions d’euros par Lyon en provenance de Nottingham Forest, le néo-taulier de l’Olympique Lyonnais a confié que dès 2018, après un match entre l’OL et le FC Metz, Jean-Michel Aulas -alors président de Lyon- avait interpellé Moussa Niakhaté. Il y a six ans, celui qui est désormais le vice-président de la Fédération Française de Football aurait parié que tôt ou tard, le roc sénégalais qui a également joué à Mayence, rejoindrait le club de la capitale des Gaules.

« À la fin du match, quand on rentre dans nos vestiaires, M.Aulas nous sert la main. Et il me dit : 'Tôt ou tard, tu seras Lyonnais.' J’étais parti discuter avec Houssem (Aouar), Mouctar (Diakhaby) et Tanguy (Ndombele). Ils m’ont dit : 'Tu as entendu ce qu’il t’a dit ?' Moi, je n’avais pas trop calculé. Mais ils m’ont dit : 'Il ne dit pas ça à tout le monde.' Quand je me vois aujourd’hui, je me dis qu’il avait tout compris » a lancé Moussa Niakhaté sur la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais après sa signature chez les Gones. Une révélation qui plaira sans doute aux supporters rhodaniens, lesquels ne risquent pas d’oublier Jean-Michel Aulas, dont la réputation de président visionnaire va perdurer encore de longues années avec de telles anecdotes. Reste maintenant à voir si Moussa Niakhaté sera à Lyon le leader espéré par John Textor et Pierre Sage. Au vu de la somme investie pour le recruter en provenance de Nottingham Forest, l’état-major lyonnais croise les doigts pour que l’intégration du Sénégalais se passe à merveille.