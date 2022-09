L'OL et son mercato parfait, Peter Bosz s'enflamme

Dans : OL.

Par Marc Verti

Après une saison compliquée l'année dernière, l'OL s'est donné l'objectif de retrouver l'Europe. Le début de l'exercice 2022/2023 est très bon pour Lyon qui s'installe déjà comme une équipe très solide du championnat.

Quatre matchs, trois victoires et un match nul. La machine lyonnaise est lancée cette saison. Sans Coupe d'Europe, les Lyonnais vont avoir tout le loisir de se concentrer sur la Ligue 1 pour retrouver une compétition européenne la saison prochaine. Avec les retours de Lacazette et Tolisso et le nouveau rôle de Maxence Caqueret, l'OL est revenu à ses principes de base avec son ADN, propre au club. Peter Bosz, très décrié la saison dernière, adhère avec cette nouvelle politique du club et fait pour le moment office de guide pour ses joueurs. Avant la sixième journée de championnat face à Angers, le technicien néerlandais a prévenu ses prochains adversaires, l'OL est redevenu redoutable et ne laisse que des miettes à ses concurrents.

L'OL enfin à l'aise défensivement ?

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLSCO : "L'équipe est plus stable. Nous n'avons pas beaucoup subi d'occasions. Contre Reims, Troyes et Ajaccio, nous n'avons presque pas donné d'opportunités aux adversaires. Rémy Riou nous a très bien aidé, c'était super." pic.twitter.com/880jiBHHFe — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2022

« L'équipe est plus stable. Nous n'avons pas beaucoup subi d'occasions. Contre Reims, Troyes et Ajaccio, nous n'avons presque pas donné d'opportunités aux adversaires. Rémy Riou nous a très bien aidé, c'était super. Je suis très content de l’effectif. On a recruté spécifiquement des joueurs et ça nous fait du bien. On le voit depuis le début. On est sur la bonne direction. Je suis très content des joueurs que j’ai même s’il n’y a pas d’autres arrivées » a déclaré l'entraîneur de 58 ans qui pointe actuellement à la quatrième place du championnat, avec un match de retard contre le FC Lorient. Peter Bosz a mis en lumière la solidité de son équipe. Ce qui n'était pas toujours le cas depuis qu'il est à Lyon. L'année dernière, l'OL avait encaissé 51 buts en Ligue 1. Beaucoup trop pour un club de cette envergure qui avait en plus, pu compter sur de nombreux arrêts de grandes classes de la part d'Anthony Lopes. Cette saison, en quatre rencontres disputées, les Gones n'ont encaissé que 4 buts. Un bilan plus satisfaisant pour l'OL qui espère garder cette solidité défensive jusqu'à la fin de saison. Et faire pourquoi pas son retour en Ligue des Champions.