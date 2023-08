L’OL et le PSG menacés, Chelsea arrive pour Barcola

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors que son entraîneur Laurent Blanc pousse pour le conserver, Bradley Barcola pourrait quitter l’Olympique Lyonnais avant la fin du mercato. Le Paris Saint-Germain fait le forcing pour arracher sa signature. Mais la principale menace se nomme désormais Chelsea.

Pour Laurent Blanc, ces deux dernières semaines de mercato vont paraître interminables. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, déçu du transfert de Castello Lukeba au RB Leipzig, craint de perdre d’autres éléments importants de son effectif. A commencer par Bradley Barcola qui a déjà fait l’objet d’une offre concrète. La proposition, estimée à 35 millions d’euros (bonus compris), ne sera sans doute pas la dernière du Paris Saint-Germain.

Barcola pourrait rejoindre Gusto

Le club de la capitale fait le forcing et sent bien que le propriétaire rhodanien John Textor n’est pas si intransigeant dans les discussions. Et l’Américain le sera encore moins si Chelsea fait monter les enchères. Son compatriote Todd Boehly dépense sans compter depuis son arrivée aux commandes des Blues l’année dernière, lui qui a par exemple versé 35 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais pour le latéral droit Malo Gusto. Autant dire que le pensionnaire de Premier League peut mettre tout le monde d’accord sur ce dossier.

❗️Chelsea a accéléré sur Bradley Barcola ces dernières heures

Il est bien placé dans la short-list des Blues après l’échec Michael Olise



🔹Le PSG ne le lâche pas et OL a entrouvert la porte mais a refusé une offre de 35M€ avec bonus



🔹Le joueur n’a pas donné d’accord définitif pic.twitter.com/Y7HfwirJCC — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 17, 2023

D’ailleurs, nos confrères de RMC ajoutent que Chelsea a intensité les discussions ces dernières heures, sans doute après avoir été recalé par le Français Michael Olise, lequel a préféré prolonger son contrat à Crystal Palace. Pas sûr que Bradley Barcola prenne la même décision du côté de Lyon. L’ailier de 20 ans n’a donné son accord à personne à l’heure actuelle, précise la même source. Mais il est évident que le Gone n’exclut pas un départ cet été. En attendant une évolution dans ce feuilleton, l’Olympique Lyonnais compte bien aligner Bradley Barcola contre Montpellier samedi, lors de la 2e journée de Ligue 1.