OL : Début de crise, mais que fait Juninho ?

Dans : OL, Ligue 1.

Avant le match de ce samedi face à Nantes, la situation se tend à l’Olympique Lyonnais.

Nouvellement en place, Sylvinho n’est pas encore en danger. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, et ses hésitations tactiques révèlent le doute qui est le sien sur la bonne formule à mettre en place. En plus de cela, Juninho, qui l’a nommé à ce poste en assumant totalement cette décision prise sans concertation, ne le soutient pas vraiment. C’est ce qui embête le plus Christian Lanier, journaliste au Progrès et qui se demande pourquoi l’ancien artilleur de l’OL ne prend pas la parole pour défendre son compatriote.

« Trois mois ont passé, débutés par des matches de préparation désastreux, jusqu’au constat sportif immédiat après huit matches. Et il serait opportun de voir Juninho s’exprimer, ne serait-ce que pour protéger son entraîneur en proie aux difficultés du métier et ce qui l’entoure dans ce monde si médiatique. Personne n’imagine une quelconque divergence de vues entre Sylvinho et Juninho. Mais toutes les hypothèses sont possibles quand une institution a des soucis. À Brest, Juninho a pressé le pas avec le président, sans dire mot. Mais le silence des joueurs et du directeur sportif n’est pas rassurant. Dans son exposé de politique sportive générale, le 28 mai, Juninho avait séduit. À ce jour, il observe encore, et volontairement n’occupe pas le terrain médiatique. À un moment donné, il devra pourtant s’y employer », a livré le journaliste, qui estime clairement que ce silence n’est pas bon pour l’OL, et son entraineur.