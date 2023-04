L'OL et Chelsea s'embrouillent, Laurent Blanc est coincé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De retour de blessure contre l’OM dimanche soir, Malo Gusto a été au cœur d’un gros imbroglio entre le staff de l’OL et celui de Chelsea.

Durant son indisponibilité pour blessure, Malo Gusto a été à Londres afin de se faire examiner par le staff médical de Chelsea, où il a été transféré cet hiver pour 30 millions d’euros avant d’être prêté jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique Lyonnais. D’après plusieurs sources, l’état-major de Chelsea souhaitait que Malo Gusto ne joue plus de la saison afin d’être certain de se rétablir à 100 % et ainsi être en pleine forme la saison prochaine chez les Blues.

Laurent Blanc confirme le bug avec Chelsea

Bruno Cheyrou a été contraint de se rendre à Londres pour négocier avec Chelsea le droit de faire jouer Malo Gusto avec l’OL, alors même que le joueur est prêté à Lyon et donc à disposition de Laurent Blanc. Une embrouille improbable qui a été confirmée à demi-mots par l’entraîneur lyonnais à l’occasion de sa conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg, vendredi soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. « La situation est complexe. Quand deux personnes et deux staffs médicaux s'occupent d'un joueur, si vous êtes d'accord, ça peut le faire. Si non, comment on fait ? » s’interroge Laurent Blanc, avant de poursuivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M A L O G U S T O (@malogst_)

« C'est un cas particulier. Il s'est blessé. Saël (Kumbedi) a bien rempli la fonction. Malo est guéri. Qu'il fasse la meilleure fin de saison avec l'Olympique Lyonnais et il ira dans son club. Il n'y a pas de problème Malo. Il s'est malheureusement blessé. Dommage pour lui. Il aurait pu nous faire profiter de ces qualités de vélocité et de technicité offensive, qui sont très bonnes. On a eu la chance et le talent de Saël, qui l'a très bien remplacé » a fait savoir Laurent Blanc.

Gusto sur le banc pour la fin de saison ?

Heureusement pour l’OL, Saël Kumbedi s’est montré au niveau en l’absence de Malo Gusto. Les supporters et les observateurs en font d’ailleurs le titulaire au poste de piston droit pour la fin de saison, au profit du joueur prêté par Chelsea, lequel n’a plus du tout la cote et encore moins depuis son entrée cataclysmique face à l’OM dimanche soir au Groupama Stadium. Les choix de Laurent Blanc à ce poste de latéral ou de piston droit pour le déplacement à Strasbourg vendredi soir seront scrutés de près alors que le coach lyonnais a également été remis en cause par les supporters après ses choix curieux en cours de match face à Marseille.