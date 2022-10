L'OL est vraiment un petit club, Rothen dégoupille

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir face au RC Lens, l'OL a enchainé une quatrième défaite de suite en Ligue 1. La crise couve déjà dans le Rhône et Peter Bosz n'échappe pas aux critiques.

A Lyon, rien ne va plus. Malgré quelques promesses entrevues en tout début de saison, les nuages sont vite revenus au-dessus de la tête des hommes de Peter Bosz. A Lens ce dimanche soir, l'OL n'a rien montré ou presque. Résultat, une nouvelle défaite. La quatrième de suite, qui plonge toute une institution dans la crise. Au classement, les Gones sont déjà distancés du podium et de la place de leader. Une vérité bien loin des ambitions affichées l'été dernier. Forcément, au niveau des fans et des observateurs, les critiques fusent. Jérôme Rothen fait partie des déçus et des agacés par l'état du projet lyonnais. Et s'il a longtemps défendu Peter Bosz, l'état de grâce est terminé.

L'OL, un état jugé déplorable par Jérôme Rothen

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas mâché ses mots au moment de parler de la situation à l'OL. « Je le défendais parce qu'il a récupéré la saison passée une équipe qui était à l'agonie. Quand tu passes derrière Garcia, c'est difficile dans tous les cas. Il repartait à zéro. Mais ça a été une année blanche, ce qui prouve que ça ne va pas très bien dans le club. Fallait lui laisser la chance avec son recrutement et son système préférentiel. Je lui ai laissé un quart du championnat. (...) A tous les étages, l'OL n'est pas au niveau. Ils sont en retard au niveau comptable, au niveau du jeu, au niveau des joueurs, au niveau des ambitions et surtout à l'agonie au niveau des déclarations. Je m'inquiète. Je suis persuadé qu'une défaite de Lyon aujourd'hui, c'est normal. Personne n'en parle. C'est un Lyon qui va finir 10 ou 11e, mais tout ça c'est normal », a notamment indiqué Jérôme Rothen, consterné par la dynamique actuelle de l'OL, qui n'a pas encore pris de grosses décisions au niveau sportif malgré la crise qui couve de nouveau...