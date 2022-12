L'OL est vendu, John Textor sera le patron le 19 décembre !

OL Groupe va bien passer dans les mains d'Eagle Football, et John Textor sera le propriétaire du club rhodanien. L'Olympique Lyonnais a fixé au 19 décembre le passage de témoin.

Les choses se sont subitement accélérées dans le dossier de la cession d’OL Groupe à John Textor, puisque ce samedi soir, dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais a confirmé que toutes les autorisations nécessaires à la vente pour 800 millions d’euros du club rhodanien étaient arrivées et que le dossier pouvait désormais se concrétiser. Dans un long communiqué, OL Groupe a précisé le timing et les détails financiers de l'accord.

« OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par M. John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest, ci-après les "Vendeurs" ) à acquérir 39.201.514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel ; en particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers. Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 M€ (les opérations décrites ci-dessus étant ci-après désignées ensemble "l'Opération") . Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022. En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'Opération. A la suite du communiqué du 8 décembre dernier, Eagle a maintenant confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus, et que les contrats correspondants ont été signés, de telle sorte que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l'Opération. Eagle et ses sources de financement, ainsi que les Vendeurs et OL Groupe, sont maintenant prêts à engager le processus de closing. Compte tenu des délais techniques inhérents à ce type d'opérations, ce closing devrait intervenir le 19 décembre 2022. La Société publiera un communiqué de presse lorsque le closing sera réalisé », indique l'Olympique Lyonnais. Pour Noël, l'OL sera donc devenu un club américain, une sacrée révolution, même si Jean-Michel Aulas doit, à priori, rester trois ans à son poste.

Fake News. We have never wavered from our commitment to complete our investment in @OL. Please rely only on our public statements, made through official channels and press releases. https://t.co/E2xjPsuZ4z