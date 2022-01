L’OL est prêt à donner Slimani, mais...

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Annoncé tout proche du Sporting Lisbonne en vue de cette deuxième partie de saison, Islam Slimani est pour l’instant encore un joueur de l’Olympique Lyonnais. Mais peut-être plus pour très longtemps…

L’histoire entre Islam Slimani et le club rhodanien touche sûrement à sa fin. Arrivé il y a un an, après avoir rompu son contrat avec Leicester, l'international algérien est sur le départ. Jeudi, le quotidien sportif portugais A Bola annonçait que le joueur de 33 ans allait être prêté par l’OL au Sporting CP. Sauf que dans la foulée, cette rumeur a été démentie par certains médias français. Quoi qu’il en soit, l’avenir de Slimani ne semble plus trop s’écrire chez les Gones. Puisque selon les informations de RMC Sport, l’ancien buteur de Monaco négocie bien son départ du côté du Groupama Stadium. Alors que son contrat actuel court jusqu’en juin prochain, les deux parties tentent actuellement de trouver un terrain d’entente. Si Lyon est prêt à libérer Slimani de son bail, le Fennec ne veut pas perdre d’argent. Et sachant qu’il touche un gros salaire à l’OL, il ne partira pas gratuitement avant la fin du mercato hivernal.

🦁 L'OL serait disposé à libérer Islam Slimani pour un retour au Sporting. Des négociations sont en cours entre le joueur et le club portugais, mais l'attaquant ne veut pas perdre d'argent sur le dossier. — RMC Sport (@RMCsport) January 28, 2022

Alors que la piste menant au Sporting est pour l’instant en stand-by, malgré une offre de prêt effectuée au cours des derniers jours, Slimani n’a trouvé d’accord avec aucun club pour le moment. Et si les négociations avec la direction lyonnaise venaient à capoter, l’Algérien n'hésiterait pas à finir la saison chez les Gones, dans un vestiaire où il se sent bien et où il touche un bon chèque à la fin de chaque mois quel que soit son temps de jeu. Autant dire que si Lyon veut se séparer de Slimani pour réduire un peu sa masse salariale, Jean-Michel Aulas va devoir mettre la main à la poche… Un dossier chaud de plus, alors que Peter Bosz ne compte plus vraiment sur Slimani pour la suite de la saison, même si ce dernier a quand même été décisif en première partie de saison avec quatre buts en 16 matchs.