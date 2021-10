L'OL est obligé de présenter son terrible bilan comptable

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Coté en Bourse et donc tenu à publier ses chiffres, OL groupe a révélé ses comptes pour la saison 2020-2021 avec des pertes financières importantes liées notamment au contexte sanitaire. Toutefois, l'OL reste optimiste quant à l'avenir.

Une dernière saison décevante sur le plan sportif pour l'OL mais également financièrement. OL groupe a révélé les chiffres de ses comptes pour le dernier exercice, 2020-2021, et ils ne sont pas bons. Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, Lyon a vu son chiffre d'affaires connaître une baisse de 35% avec 177,4 millions d'euros contre 271,6 millions la saison précédente. Des résultats peu étonnants dans un contexte terrible pour le club. Avec la pandémie, l'OL n'a pas pu exploiter son si juteux Groupama Stadium. Que ce soit par la billetterie avec des huis-clos permanents et totaux pour ses supporters mais aussi pour ses activités annexes comme les séminaires. De plus, l'OL a du subir le feuilleton français des droits TV avec la défection de Mediapro. C'est ainsi que le doux rêve de toucher le milliard s'est envolé et que l'argent amené en catastrophe par Canal+ n'a pas pu tout résoudre. Enfin, l'absence de Ligue des Champions depuis deux saisons a aussi fait défaut à l'OL avec une baisse drastique de ses recettes.

Le stade est pour la première fois déficitaire

Dans ce contexte global, l'OL a perdu beaucoup d'argent. Selon le directeur général d'OL Groupe, Thierry Sauvage, le manque à gagner lié à tous les éléments cités plus haut avoisine près de 150 millions. Symbole de ce contexte morose, le stade lyonnais, le Groupama Stadium, a connu des pertes records. Toujours bénéficiaire depuis son ouverture en 2016, l'enceinte de l'OL a connu un déficit net de 33,9 millions d'euros. Toutefois, selon Thierry Sauvage, ces chiffres bien que décevants étaient attendus et ne sont qu'une crise de croissance pour l'OL. « Depuis notre entrée au Groupama Stadium, on a eu une très belle dynamique d’avant-Covid, avec des produits d’activités qui augmentaient d’années en années, et un EBE qui progressait. On était même parti pour battre tous les records et atteindre les objectifs que l’on avait donnés au marché, soit un chiffre d’affaires de de l’ordre de 400 M€ à 420M€ et un objectif d’EBE supérieur à 100 M€ en 2023/24. Le retour du public et le retour à la vie nous permettent de repartir tel que l’on avait imaginé. Même pendant la pandémie, nous avons battu un record de partenariats qui montre que notre marque est très attractive. Nos objectifs de dépasser les 400 millions d’euros de chiffre d’affaires, et les 100 millions d’excédent brut d’exploitation, ne sont pas compromis mais seront remis à l’exercice 2024-2025 au lieu de 2023-2024.», indique t-il optimiste. Pas sûr toutefois que ces chiffres rassurent des supporters qui espèrent retenir leurs meilleurs joueurs comme Paqueta et amener du sang neuf dans l'effectif rhodanien.