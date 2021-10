L'OL est loin du compte, Kadewere prévient

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Suite à une première année plutôt convaincante sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Tino Kadewere vit un début de saison très difficile, entre ses blessures et son statut de remplaçant.

En janvier 2020, le club rhodanien n’avait pas hésité à sortir 12 millions d’euros pour recruter Tino Kadewere. Alors meilleur buteur de la Ligue 2 avec Le Havre, l'international zimbabwéen avait ensuite fini son aventure en Normandie, avant de rejoindre officiellement l’OL la saison passée. Un premier exercice au cours duquel le joueur de 25 ans a montré de belles choses. Auteur de 10 buts et de trois passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, le buteur a notamment offert des victoires dans le derby contre l’ASSE, avec deux doublés. Sauf que depuis la reprise, Kadewere traverse des moments difficiles. Blessé à une jambe pendant tout le mois de septembre, l’avant-centre a effectué son retour dans le groupe de Peter Bosz contre Saint-Etienne, juste avant la trêve internationale. Plus apparu sous le maillot des Gones depuis le 22 août dernier, Kadewere n’a joué que 31 minutes cette saison. Un bien maigre total qu’il espère bien vite augmenter, lui qui veut que l’OL devienne une bien meilleure attaque au cours des prochaines semaines.

« Quand je suis venu à Lyon, je savais que ça ne serait pas facile »

« Le groupe vit bien. On sait qu'on ne mérite pas notre place, mais on va essayer de faire mieux pour remonter. On veut être dans les trois premiers. On a beaucoup de matchs difficiles qui arrivent mais on reste concentrés. Notre objectif, c'est la Ligue des Champions car Lyon est un gros club. Je rêve de la C1, et on se doit de la jouer. Ces derniers temps, on a beaucoup travaillé devant le but, et également sur les centres car on doit marquer plus de buts, être plus efficaces. L'équipe peut faire mieux à ce niveau et moi aussi. J'ai décidé de rester à la trêve pour travailler. J'ai une saison compliquée pour l'instant mais je suis motivé car je me sens mieux. Quand je suis venu à Lyon, je savais que ça ne serait pas facile. J'ai la confiance car je sais que si je suis là c'est qu'il y a une raison », a avoué, en conférence de presse, Kadewere, qui cherchera donc à profiter de l'absence de Moussa Dembélé pour gagner du temps de jeu avant la fin de l’année 2021. Et pourquoi pas dès le week-end prochain, lors du choc entre l’OL et Monaco au Groupama Stadium. Un beau rendez-vous pour se remettre dans le droit chemin, la place de l'OL dans le milieu de tableau ne satisfaisant pas du tout l'ancien havrais.