OL : Où sont les attaquants ? Lyon paie son mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Déjà privé de Tino Kadewere en attaque, Peter Bosz doit maintenant composer sans Islam Slimani ni Moussa Dembélé, qui ont également rejoint l’infirmerie.

Le match nul entre l’Olympique Lyonnais et Lorient au Groupama Stadium samedi soir (1-1) a laissé de grosses traces sur les organismes. Et pour cause, les blessures s’accumulent chez les Gones, qui ont notamment perdu Jason Denayer contre les Merlus. Le défenseur belge est d’ores et déjà forfait pour les matchs de Ligue Europa contre Brondby et Saint-Etienne le week-end prochain. Dans ce secteur de jeu, Peter Bosz a des cartouches pour pallier à l’absence de Jason Denayer avec Sinaly Diomandé ou encore Damien Da Silva, voire le jeune Castello Lukeba. En revanche, les solutions sont moins nombreuses dans le secteur offensif pour Peter Bosz, qui va devoir se creuser la tête pour composer sa ligne d’attaque dans les matchs à venir.

Dembélé, Kadewere et Slimani blessés

Le site Olympique et Lyonnais rappelle que les cartouches vont très rapidement manquer pour Peter Bosz, qui risque notamment de beaucoup s’appuyer sur Karl Toko-Ekambi dans les semaines à venir. Rayan Cherki pourrait également avoir un rôle à jouer, lui qui manque de temps de jeu en ce début de saison. « A la pointe de l'attaque, Bosz peut encore compter sur Karl Toko-Ekambi. Le Camerounais aurait dû occuper ce poste face aux Lorientais, mais ces desseins ont été balayés par le carton rouge d'Emerson. D'autres éléments comme Lucas Paquetá, Xherdan Shaqiri ou encore Rayan Cherki seront certainement très sollicités dans les prochaines semaines, mais il semble difficile de les utiliser comme numéro 9, sauf peut-être pour le Brésilien. S'il a encore des cartouches à sa disposition, le Néerlandais va se creuser les méninges dans les jours à venir pour constituer sa ligne offensive » indique le média lyonnais, pour qui les problèmes de Peter Bosz ne font que commencer. En espérant pour l’OL et pour son entraîneur qu’il n’y aura plus de blessure dans ce secteur de jeu dans les prochaines semaines.