L’OL est en crise, Aulas et Textor jugés coupables

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation de l’OL est plus préoccupante que jamais et pour Christophe Dugarry, John Textor et Jean-Michel Aulas sont les principaux responsables du chaos actuel dans lequel Lyon est plongé.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec un point, l’Olympique Lyonnais connait un début de saison chaotique. Après trois défaites et un match nul, Laurent Blanc est en grand danger et pourrait être débarqué durant la trêve internationale. Mais pour de nombreux observateurs, l’entraîneur de l’OL n’est pas le responsable n°1 de la crise que traverse actuellement le club lyonnais. La guerre des chefs entre Jean-Michel Aulas et John Textor est sans doute préjudiciable pour les joueurs, tout autant que la politique et les choix de l’homme d’affaires américain.

😱 Scène surréaliste au Groupama Stadium !



Le capo des Bad Gones prend la parole face aux joueurs de l’@OL !#OLPSG pic.twitter.com/2Pa52WfHRO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 3, 2023

Ce dernier a notamment acté les départs de Bradley Barcola au PSG et de Castello Lukeba au RB Leipzig. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a chargé les différents dirigeants actuels et passés de l’OL. Pour l’ancien consultant de Canal +, il est clair qu’ils sont les principaux responsables de la situation actuelle. Mais « Duga » n’oublie pas de glisser un petit tacle aux supporters, loin d’être irréprochables et qui n’ont pas à se comporter comme ils l’ont fait après la défaite face au PSG dimanche au Groupama Stadium (1-4).

Dugarry se lâche sur Aulas, Cucci, Textor et les supporters de l'OL

« Les supporters des clubs français ont beaucoup trop de pouvoir, ils se croient plus importants que ce qu’ils ne sont vraiment. Je n’aime pas l’idée d’être jugé devant une tribune de 15 ou 20.000 personnes avec un mec qui parle et qui donne ses ordres et ses directives. Je n’aime pas la façon de faire avec des gamins. On a bien vu cette équipe de l’OL contre le PSG, on aurait dit des enfants contre des adultes. Ils donnent leur maximum, ils sont ballotés entre ce qu’ils entendent dans la presse, les deux chefs qui se mangent le bec et au milieu de ça un nouveau président (Santiago Cucci), on se demande ce qu’il fait là ce type » détaille Christophe Dugarry avant de conclure.

Première en 🔴 et 🔵 pour nos nouveaux joueurs Mama Baldé et @Nana_Nuamah10 lors de #OLPSG pic.twitter.com/FdMsEJOddd — Olympique Lyonnais (@OL) September 5, 2023

« Je n’aime pas l’attitude, je n’aime pas quand les supporters te jugent comme ça après un moment ultra-difficile. Les joueurs savent ce qu’ils ont fait de bien et de mal, ils connaissent leurs limites. Les limites de cet OL, elles sont là. Rappelons-nous que ce club a été racheté et à l’arrivée, les meilleurs joueurs sont partis. Ceux qui sont restés donnent ce qu’ils peuvent, les attaquer comme ça, je trouve que ce n’était pas du tout le moment » estime le consultant de RMC, pour qui le mal est très profond à l’Olympique Lyonnais. En espérant pour le club rhodanien que les tensions s’apaisent et que l’équipe soit capable de repartir de l’avant dans les semaines à venir.