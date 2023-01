OL : Lyon active la piste Ellyes Skhiri en urgence !

Dans : OL.

Priorité de l’OL au mercato hivernal, Joao Gomes a définitivement recalé John Textor et va s’engager en faveur de Wolverhampton.

Cet échec ne signifie pas pour autant que l’Olympique Lyonnais ne recrutera pas de milieu de terrain lors du mercato hivernal. Et pour cause, Laurent Blanc a ciblé ce poste depuis plusieurs semaines et estime qu’il est indispensable d’avoir un renfort dans ce secteur de jeu durant le mois de janvier. C’est ainsi que selon les informations de RMC, l’OL a activé en urgence son plan B et celui-ci se nomme Ellyes Skhiri. Du haut de ses 27 ans, l’ex-milieu défensif de Montpellier s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga à son poste, dans son club de Cologne, où il est en fin de contrat en juin prochain. Une aubaine pour Lyon, déjà associé à Skhiri par le passé mais qui n’était jamais passé à l’offensive de manière concrète. Il semblerait que ce soit désormais le cas durant ce mercato hivernal.

Ellyes Skhiri plutôt que Joao Gomes à l'OL ?

Selon les informations de la radio, tout va très vite dans ce dossier puisque les discussions sont déjà très avancées entre l’Olympique Lyonnais et l’entourage de l’international tunisien (52 sélections). Le média affirme que le profil d’Ellyes Skhiri colle parfaitement avec le portrait-robot de la recrue désirée par Laurent Blanc, à savoir un milieu défensif assez grand et doté d’une grande expérience. L’entraîneur lyonnais préfère peut-être même Skhiri à Joao Gomes, un joueur certes très prometteur mais qui ne collait pas à 100 % avec ce que désirait Laurent Blanc. Au contraire, il n’y a aucun doute que l’entraîneur de l’OL serait ravi de la venue de Skhiri au club. Reste maintenant à trouver un accord avec Cologne, qui n’est pas vraiment en position de force puisque le joueur sera en fin de contrat dans six mois. Le principal danger pour Lyon dans ce dossier réside sans doute dans la concurrence des clubs allemands, dont certains -dont les noms n’ont pas filtré- sont également très intéressés par Shkiri.