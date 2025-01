L'OL en Ligue 2, son appel ne changera rien

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va rapidement devoir régler ses problèmes avec la DNCG, sous peine de disputer la prochaine saison en Ligue 2. Et le récent appel réalisé par le club rhodanien ne changera rien...

L'OL avance à un très bon rythme en Ligue 1 depuis quelque temps et peut se mettre à rêver en grand en cette seconde partie de saison. Mais cela sera conditionné par pas mal de choses. D'abord des bons résultats sportifs mais aussi une meilleure situation financière. Il y a quelques semaines, les Gones apprenaient qu'ils joueraient en Ligue 2 lors du prochain exercice si la situation financière ne s'améliorait pas cet hiver sur le marché des transferts. La DNCG veut des rentrées d'argent et des ventes importantes sont donc attendues. Mais pour tenter de prouver sa bonne foi, l'OL a voulu faire appel de la sanction prononcée par la DNCG. Certainement en vain...

L'OL fait appel, les chances de succès sont minces

Selon Olympique et Lyonnais, si l'appel avait voulu déboucher sur quelque chose de positif pour l'OL, il aurait dû être fait dans la foulée des sanctions de la DNCG. Or, le courrier notifiant ces sanctions a été envoyé des semaines après aux Rhodaniens. Une réunion se tiendra bien en fin de semaine pour les Lyonnais mais la commission juridique de la FFF ne devrait pas contredire la DNCG, sauf retournement de situation improbable. La réunion aura surtout comme but pour l'OL d'apporter de nouveaux éléments prouvant sa bonne foi et son désir de changer la situation. Problème, John Textor ne part pas avec des points d'avance. Sa stratégie mise en place via Eagle Football Group est contestée, alors que l'Américain continue ses affaires entre ses clubs pour trouver de l'argent. Depuis quelque temps, nombreux ont été les joueurs à passer notamment de l'OL à Botafogo et inversement.