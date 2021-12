L’OL en crise, Bosz très déçu par les joueurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Entre résultats décevants et incidents extra-sportifs à répétition, l’OL est en crise avant le dernier match de l’année 2021 contre Metz.

La victoire à domicile face à l’équipe de Frédéric Antonetti est indispensable pour l’équipe de Peter Bosz, 13e de Ligue 1 avant cette dernière journée de l’année civile. De toute évidence, tout autre résultat qu’une victoire mettrait l'Olympique Lyonnais dans une profonde crise avant les fêtes. Pour inverser la tendance, Peter Bosz ne peut cependant pas compter sur un effectif qui le satisfait pleinement. Et pour cause, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste Hugo Guillemet a lâché du lourd en expliquant qu’à son arrivée à Lyon cet été, Peter Bosz avait été très désagréablement surpris par le manque d’effort des joueurs lyonnais à l’entraînement et en match.

Bosz met en cause la mentalité des joueurs à l'OL

« Plus qu’une question de profil de joueurs, les joueurs français n’ont pas le profil cognitif pour jouer comme Peter Bosz le demande. Quand il est arrivé, pendant plusieurs semaines, il a été abasourdi par le faible niveau des joueurs ainsi que par leur faible capacité d’effort pendant les entraînements et les matchs » a détaillé le correspondant de L’Equipe à Lyon. La mentalité des joueurs ne convient donc visiblement pas à Peter Bosz. Mais en cas de mauvais résultat face à Metz ce mercredi soir, le coach néerlandais pourrait-il être menacé de licenciement ? Dans un monde normal, oui. Mais au vu du contexte à Lyon, il est peu probable que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot prennent une telle décision selon le journaliste. « Pour avoir sonder le club tous les jours depuis les incidents du Paris FC, je pense que personne et surtout pas Jean-Michel Aulas ne veut ajouter une bourrasque à la tempête que le club est en train de vivre. La démission de Juninho, en interne c’est difficile à gérer » a analysé le journaliste. Finalement, la crise que traverse l’OL est presque une chance pour Peter Bosz en cette fin d’année 2021…